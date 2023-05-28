緊張關係升級 德駐俄數百公務員被迫6月前離境

烏俄戰爭引發德俄之間的外交驅逐報復戰。圖為德國駐莫斯科大使館外觀。（歐新社）

德國 外交部27日宣布，根據莫斯科當局的命令，在俄羅斯 德國機構工作的數百名公務人員和當地僱員，將必須在6月1日前離開該國或遭到解雇。

中央社引述法新社報導，柏林外交部表示，俄羅斯今年4月對駐俄的德國外交官與文化設施代表訂定人數上限，俄方將自6月開始，削減德國駐俄使領館或教育文化機構可僱用的人數。

外交部指出，預計將有數百人受到影響，包括大使館和領事館官員，但主要是德國官方文化機構歌德學院（Goethe institute）、德國學校、俄羅斯學校德籍教師與僱員等。

該部表示，德國和俄國 當地員工都將受到影響，但並未公布受影響者的確切人數。德籍僱員必須在6月前離開該國；俄國籍僱員不會被要求離境，但他們將失去工作，因為德國機構無法再僱用他們。

德國報紙「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）形容，「莫斯科對柏林進行了外交宣戰」。德國外交部透過聲明稱：「這是個單方面、不合理且無法理解的決定。」

據悉，柏林當局近幾周來，一直努力盼能讓莫斯科當局收回成命，但並未成功。

去年2月莫斯科入侵烏克蘭之前，德國曾是俄羅斯的親密經濟夥伴，此後柏林選擇遠離莫斯科，在財政和軍事上支持基輔，相互驅逐對方駐外人員漸成常態。

德國去年春天以有國安之虞，驅逐約40名俄國外交官，今年4月中旬又驅逐數名俄國外交官，俄方隨即驅逐約20名德國駐俄大使館人員作為報復。

據德國安全部門，自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯在德國的間諜活動以近年罕見的速度增加。