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反打臉？烏發無人艇襲俄艦影像 俄卻公開該艦返港畫面

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭國防部日前上網發布一隻第一人稱視角畫面，可見到海上無人艇就要撞上俄羅斯的偵查艦「伊凡．赫斯號」，跟俄方成功抵禦的說法明顯有出入，但該艦返抵塞凡堡的影像後來在網路廣為流傳。照片翻攝：Twitter / OSINTdefender
烏克蘭國防部日前上網發布一隻第一人稱視角畫面，可見到海上無人艇就要撞上俄羅斯的偵查艦「伊凡．赫斯號」，跟俄方成功抵禦的說法明顯有出入，但該艦返抵塞凡堡的影像後來在網路廣為流傳。照片翻攝：Twitter / OSINTdefender

烏克蘭國防部25日釋出一隻影片，可見到似乎是海上無人艇就要撞上隸屬俄羅斯黑海艦隊的偵查艦「伊凡．赫斯號」（Ivan Khurs）。但根據俄國獨立新聞網站「Meduza」報導，「伊凡．赫斯號」已經回到了克里米亞塞凡堡的基地。

根據此前新聞，CNN報導俄羅斯國防部24日發布消息，稱烏克蘭3艘海上無人艇攻擊「伊凡．赫斯號」未果，並且公開了擊沉的影像。不過，烏克蘭國防部隔天也上社群媒體釋出一段第一人稱視角畫面，可見到海上無人艇就要撞上「伊凡．赫斯號」的過程，跟俄方成功抵禦的說法明顯有出入。

烏克蘭國防部的推文寫道，「當俄羅斯偵查艦『伊凡．赫斯號』遇到烏克蘭無人載具時，果然是絕配！」。

「Meduza」指出，「伊凡．赫斯號」返抵塞凡堡的影像在社群媒體「紙飛機」上廣為流傳，俄媒「工商日報」（Kommersant）也證實了該艦返航消息。報導指出，網上影片可見到從該艦右舷跟左舷角度拍攝的畫面，也有拍到烏克蘭海上無人艇狀似攻擊該艦船體的位置，但似乎都沒看到任何損壞。

根據俄羅斯衛星通訊社發布的影像，「伊凡．赫斯號」自力駛入與靠港，塞凡堡也為艦上官兵舉行了歡迎儀式。俄羅斯國防部指出，擊毀烏克蘭海上無人艇的「伊凡．赫斯號」全體船員將獲頒國家戰鬥獎。

烏克蘭國防部25日釋出一隻影片，可見到似乎是海上無人艇就要撞上隸屬俄羅斯黑海艦隊...
烏克蘭國防部25日釋出一隻影片，可見到似乎是海上無人艇就要撞上隸屬俄羅斯黑海艦隊的偵查艦「伊凡．赫斯號」。但根據俄國獨立新聞網站報導，該艦已經回到了克里米亞塞凡堡的基地。照片翻攝：Telegram / Sputnik International

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