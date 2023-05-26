俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部診所 造成1死23傷

今天早上一枚俄羅斯飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一間醫療診所，造成1人死亡，還有23人受傷，其中包括2名孩童。歐新社

烏克蘭 官員表示，今天早上一枚俄羅斯 飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一間醫療診所，造成1人死亡，還有23人受傷，其中包括2名孩童。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公布了一段影片，其中可以看到滾滾濃煙從沒有屋頂的建築物中竄出，且建築的窗戶都被炸毀。

數棟建物被俄國飛彈擊中後，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）在通訊軟體Telegram發文寫道：「第聶伯羅市有23人受傷。」

他還提到：「一位69歲老翁喪命。一枚俄羅斯恐怖分子飛彈攻擊這座城市時，他剛好路過。」

另外，俄羅斯南部邊境的貝爾哥羅德州 （Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天表示，過去24小時內，貝爾哥羅德州遭到烏克蘭部隊的數十次攻擊。

葛拉特卡夫在社群媒體指出，當地5個地區多次遭受無人機、迫擊砲和火砲的襲擊，科津卡村（Kozinka）甚至受到130多次攻擊。

俄國克拉斯諾達州（Krasnodar）州長康德拉季耶夫（Veniamin Kondratiev）今天也說，兩架無人機攻擊毀損首府克拉斯諾達市中心的建築物。

康德拉季耶夫在Telegram發布聲明指出：「早上發生在首府摩斯卡雅街（Morskaya street）的事件，是因為兩架無人機墜落所造成。」