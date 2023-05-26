俄羅斯在占領區強推護照 意圖消滅烏克蘭國家認同

俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯 侵略烏克蘭 後在占領區強推護照，有專家指出，這是為了證明俄羅斯占領的正當性並加強控制，同時也是為了抹除烏克蘭人的身分認同。

法新社報導，43歲的維多利亞（Victoria）逃離俄羅斯在烏克蘭的占領區前遭到強迫申請俄羅斯護照，但她表示，自己從來不想要這麼做，因為「我是烏克蘭公民」。

街上的軍人曾警告她要取得護照，否則就無法提交重要文件。她還聽說過當局逐戶檢查，沒有俄國 文件的民眾遭到驅逐出境的故事。

專家指出，莫斯科當局一直不斷地強制推行俄國護照，試圖證明俄國占領的正當性並加強控制，同時也是為了破壞烏克蘭人的身分認同。

維多利亞在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）告訴法新社：「我絕對不想這樣做。」

但當需要登記房屋和汽車等所有權時，她不再抗拒了。莫斯科扶植的當局要求進行房產和汽車交易時須提交俄國文件。

她開始為烏克蘭結婚證書和出生證明辦理必要的俄文翻譯，今年1月逃離烏克蘭東部時並未完成相關程序。

她還說：「即使我拿到俄羅斯護照，我依然是烏克蘭人。對我而言，什麼都不會改變。」

多年來，俄羅斯一直在親莫斯科分離主義分子所控制的烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）以及俄國併吞的克里米亞（Crimea），對烏克蘭人發放護照。

但自從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於15個月前侵略烏克蘭以來，這項推行護照的行動逐漸變得更加激進。

專家和當地居民告訴法新社，許多日常生活需求，例如領取政府福利、求職或保住工作以及尋求醫療服務，都需要俄國當局發放的證件。

普亭甚至於今年4月簽署法令，如果占領區的烏克蘭人沒有在2024年7月1日之前取得俄羅斯護照，可能遭到驅逐出境。

莫斯科當局去年11月下旬公布數據指出，從普亭去年9月聲稱併吞烏克蘭4個地區的領土以來，已發出8萬本護照。