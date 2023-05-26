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傳普亭列暗殺名單之首 克宮：安全部門有掌握

編譯中心／綜合25日電
烏克蘭軍情局表示，烏克蘭想暗殺普亭，「因為他指揮並決定戰爭中發生的事」。（歐新社）
烏克蘭軍情局表示，烏克蘭想暗殺普亭，「因為他指揮並決定戰爭中發生的事」。（歐新社）

烏克蘭一名高級情報官員表示俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)被列在暗殺名單首位後，克里姆林宮25日表示，俄羅斯安全部門知道他們在做什麼。

央廣報導，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基(Vadym Skibitsky)在接受德國世界報(Die Welt)訪問時表示，烏克蘭想暗殺普亭，「因為他指揮並決定戰爭中發生的事」，而普亭知道自己在暗殺名單中列首位。史基比茨基說，「最終，每個人都必須為自己的行為負責」。

世界報引述史基比茨基報導，「普亭已注意到我們離他越來越近，但他也害怕被自己的人民殺死」。

史基比茨基也說出其他被列為暗殺目標的俄羅斯人，包括傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)、國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)、武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)，以及被俄羅斯媒體匿稱為「末日將軍」的軍隊總指揮官蘇羅維基(Sergei Surovikin)。

史基比茨基說，普亭是一個困難的目標，因為他很多時候都「躲藏」起來，但現在開始更頻繁的出現在公眾面前。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)25日在接受國家電視台訪問時被問到，針對史基比茨基的說法，是否加強保護普亭的措施，他說，「相信我，我們的安全部門知道他們的工作，知道他們在做什麼」。培斯科夫說，史基比茨基的訪問證實了俄羅斯在烏克蘭發動「特別軍事行動」是正確的，「恐怖主義政權正談論其恐怖主義野心」。

培斯科夫指出，特別軍事行動是合理的、是必要的，必須透過實現其目標來完成。本月初曾發生無人機攻擊克里姆林宮事件。俄羅斯認為，這是烏克蘭試圖暗殺普亭，但烏克蘭當時否認。然而，紐約時報(New York Times)25日報導，美國情報機構認為，無人機攻擊可能是由烏克蘭間諜或軍事情報部門策畫的。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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