瓦格納首腦示警俄恐爆發革命 讚美烏作戰實力

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」首腦普里格津警告，若俄國領導高層不認真對待俄烏戰爭，恐面臨革命。（路透）

俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）指稱，共2萬名「戰士」在俄方攻打烏東巴赫姆特（Bakhmut）的血戰中喪命。他並警告，除非莫斯科領導高層開始「認真對待這場戰爭」，否則俄國 恐面臨類似1917年的革命。

綜合媒體報導，普里格津也稱讚烏克蘭 武裝部隊的戰力，「我相信今天烏克蘭人是世界上最強軍隊之一…部隊組織嚴密、訓練有素，獲取情報能力處於最高水準，而且不論對前蘇聯還是北約的武器系統，他們都能迅速操作上手。」

此外，普里格津批評，這場戰爭凸顯俄國社會的不平等，窮人兒子的遺體從前線送回，躺在棺材裡，肉體遭撕成碎塊，淪為「土夾肉」；權貴的兒女卻照樣在陽光下快樂地「搖著屁股」，「往身上塗防曬霜」，例如俄國國防部長紹伊古女婿，將自己的美照放到IG與YT等社群媒體上。

普里格津認為，如此鴻溝恐像1917年般，以一場革命做收。俄國該年正陷入第一次世界大戰泥淖，軍事進展不順引發政局不穩，接連爆發2月及十月革命，最終導致沙俄被推翻和蘇俄建立。

普里格津25日在社群媒體Telegram中表明，瓦格納自當天凌晨5點起至6月1日，正撤離巴赫姆特，並將陣地移交俄軍；烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）同日表示，在巴赫姆特郊區，俄羅斯已用正規部隊取代瓦格納集團。馬里亞爾的這項評論似乎部分證實了普里格津的聲明。

烏俄戰爭持續至今已超過15個月，近日有消息指出，俄羅斯的「風暴部隊」向烏克蘭投降。24日推特流傳一段據稱是「風暴部隊」向烏國投降後所拍攝的影片，片中怒斥俄羅斯總統普亭與軍方高層「將我們當作不要的肉塊丟到前線送死」，「我們只能眼睜睜看著同袍失去生命。我們決定自願向烏軍投降」。