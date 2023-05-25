我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

俄烏戰第2年 美國人支持援烏比率未變

編譯中心／綜合24日電
一名烏克蘭軍人在烏東頓內次克地區的廢墟中行走。（歐新社）
一名烏克蘭軍人在烏東頓內次克地區的廢墟中行走。（歐新社）

美聯社23日報導，一項民調顯示，就像俄羅斯在15個月前入侵烏克蘭時，出現在美國各地的藍黃旗幟一樣，美國民眾對華府支持烏克蘭的贊同程度雖有減弱，但仍普遍存在。 

芝加哥大學哈里斯公共政策學院(University of Chicago Harris School of Public Policy)和全國民意公共事務研究中心(NORC)進行的調查顯示，半數的美國民眾支持五角大廈持續供應武器給烏克蘭對抗俄羅斯部隊，這個水平在過去一年來幾乎沒有改變。

在此同時，約有四分之一美國人反對維持這條目前已超過370億美元的軍事命脈。

根據這項在上個月進行的民調，民主與共和兩黨中的絕大多數人，都認為俄羅斯對烏克蘭的攻擊是不正當的。調查還發現，在美國約有四分之三的民眾，支持美國在這場衝突中至少發揮部分作用。

這項調查結果和烏克蘭大使瑪卡羅娃(Oksana Markarova)的說法一致。

她表示，儘管和中國關係緊張、國內政治、大規模槍擊事件和其他新聞，近來經常在美國的新聞報導中排在烏克蘭戰爭前面，但她表示，「我感覺這種支持仍然強大」。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，提供F-16戰機給烏克蘭是表明俄羅斯侵略終將失敗的信號，而提供戰機的決定若能越快實施越好，「第一架烏克蘭F-16戰機將是來自世界的最強烈信號之一，即俄羅斯只會因其侵略而失敗。俄國將變得更弱、更被孤立。」

此外，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，他的合約傭兵和被他招募去作戰的囚犯共約2萬人已在烏克蘭戰死。他還警告，若菁英不認真打仗，俄國恐重演1917年的革命。

普里格津還說，他的合約傭兵也死了大約1萬人；但他宣稱，烏克蘭在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）就有5萬至7萬人受傷、5萬人死亡。

俄羅斯邊境地區，近日遭兩個力挺烏克蘭的俄羅斯民兵組織襲擊，美國否認援助攻擊俄國行...
俄羅斯邊境地區，近日遭兩個力挺烏克蘭的俄羅斯民兵組織襲擊，美國否認援助攻擊俄國行動。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 民調

上一則

英提高外籍生攜眷門檻 這類人才能移民

下一則

繼續攻擊俄烏邊境地區？俄民兵組織指揮官：你會再見到我們

延伸閱讀

售台F16戰機遲交 美空軍：遇複雜開發障礙

售台F16戰機遲交 美空軍：遇複雜開發障礙
美福特號航艦訪奧斯陸 俄通知芬蘭中止軍事互訪

美福特號航艦訪奧斯陸 俄通知芬蘭中止軍事互訪
俄傭兵招募囚犯一同上戰場 約2萬人命喪烏克蘭

俄傭兵招募囚犯一同上戰場 約2萬人命喪烏克蘭
中俄「本幣結算」加強經濟主權

中俄「本幣結算」加強經濟主權

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然