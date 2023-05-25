俄烏戰第2年 美國人支持援烏比率未變

一名烏克蘭軍人在烏東頓內次克地區的廢墟中行走。（歐新社）

美聯社23日報導，一項民調 顯示，就像俄羅斯 在15個月前入侵烏克蘭 時，出現在美國各地的藍黃旗幟一樣，美國民眾對華府支持烏克蘭的贊同程度雖有減弱，但仍普遍存在。

芝加哥大學哈里斯公共政策學院(University of Chicago Harris School of Public Policy)和全國民意公共事務研究中心(NORC)進行的調查顯示，半數的美國民眾支持五角大廈持續供應武器給烏克蘭對抗俄羅斯部隊，這個水平在過去一年來幾乎沒有改變。

在此同時，約有四分之一美國人反對維持這條目前已超過370億美元的軍事命脈。

根據這項在上個月進行的民調，民主與共和兩黨中的絕大多數人，都認為俄羅斯對烏克蘭的攻擊是不正當的。調查還發現，在美國約有四分之三的民眾，支持美國在這場衝突中至少發揮部分作用。

這項調查結果和烏克蘭大使瑪卡羅娃(Oksana Markarova)的說法一致。

她表示，儘管和中國關係緊張、國內政治、大規模槍擊事件和其他新聞，近來經常在美國的新聞報導中排在烏克蘭戰爭前面，但她表示，「我感覺這種支持仍然強大」。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，提供F-16戰機給烏克蘭是表明俄羅斯侵略終將失敗的信號，而提供戰機的決定若能越快實施越好，「第一架烏克蘭F-16戰機將是來自世界的最強烈信號之一，即俄羅斯只會因其侵略而失敗。俄國將變得更弱、更被孤立。」

此外，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，他的合約傭兵和被他招募去作戰的囚犯共約2萬人已在烏克蘭戰死。他還警告，若菁英不認真打仗，俄國恐重演1917年的革命。

普里格津還說，他的合約傭兵也死了大約1萬人；但他宣稱，烏克蘭在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）就有5萬至7萬人受傷、5萬人死亡。