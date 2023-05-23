俄羅斯稱已擊退跨境攻擊武裝分子 發布車隊逃離影像

俄羅斯國防部23日表示，在俄羅斯境內發動攻擊的武裝團體已經被迫越過國境進到烏克蘭，並且發布了據稱武裝分子車隊逃離貝爾哥羅德州與遭到砲擊的影像。照片翻攝：Telegram / RT News

天空新聞台報導，俄羅斯 國防部23日表示，在俄羅斯境內發動攻擊的武裝團體已經被迫越過國境進到烏克蘭 。

這起越界攻擊事件由俄烏開戰後支持基輔當局的俄羅斯反對派團體宣稱發動，導致俄羅斯毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州 於22日進行了疏散行動。

俄羅斯國防部宣稱，超過70名襲擊者喪命，並且發布了據稱武裝分子車隊逃離貝爾哥羅德州與遭到砲擊的影像。天空新聞台無法證實核實此一說法與數字。

莫斯科將此事歸咎於烏軍破壞分子與偵查小隊，基輔則將事件描述成俄羅斯人組成游擊隊的起義行動，並指真正動手的武裝分子是隸屬於自稱「自由俄羅斯軍團」及「俄羅斯志願軍」的俄羅斯公民。

根據俄羅斯衛星通訊社轉述，俄羅斯國防部聲稱擊潰了前一天進入貝爾哥羅德州的烏克蘭武裝團體，「基輔政權在阿爾喬莫夫斯克（巴赫姆特）戰敗後，開始針對平民實施恐怖行動，22日對科津卡國際口岸與貝爾哥羅德州格萊瓦龍地區其他一些民用設施進行密集炮擊後，一個烏克蘭民族主義編隊侵入俄羅斯邊境」。

俄羅斯國防部宣稱，在反恐行動中，藉由空中打擊、火炮火力與保衛西部軍區國境部隊的積極行動，烏方隊伍遭到包圍與擊潰，殘餘部隊退回烏克蘭國境內，俄軍則繼續實施打擊，直到將他們全部消滅為止，「合計消滅70多名烏克蘭恐怖分子，摧毀4輛裝甲車跟5輛皮卡」。