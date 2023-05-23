俄邊境遭入侵 疑「本國人」發動：是時候結束獨裁統治了

俄羅斯當局22日表示，正在對抗從烏克蘭跨境發動侵襲的入侵。圖為一個自稱「自由俄羅斯軍團」的團體，宣稱解放邊境城鎮科津卡。（取材自推特）

俄羅斯 邊疆地區別爾哥羅德（Belgorod）22日發生大規模轟炸，莫斯科當局指控事件為烏克蘭 所為，這似乎是俄烏開戰後規模最大的其中一次入侵。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認發起攻擊，反控事件疑似由俄國 公民發起；一個自稱「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）的反克宮團體宣稱「解放」邊境城鎮科津卡（Kozinka）。

路透報導，俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍一支「破壞與偵查小隊」正已跨越邊境抵達俄國，該區自當地早上9點開始便遭烏軍轟炸，俄軍、邊防衛隊、總統衛隊和聯邦安全局（FSB）正在擊退入侵者。

莫斯科當局表示，俄軍與其他作戰人員正在嘗試「殲滅」發動攻擊的組織，並指控烏克蘭為「轉移巴赫姆特的焦點」，所以才發動對該區的攻擊。目前至少有六人受傷。

與俄國維安單位有關的Telegram頻道Baza稍早公布影像，一輛烏克蘭裝甲車在邊界關卡挺進。儘管過去已有其他跨境突襲的報導，使用裝甲車滲透邊界似乎仍是俄烏開戰以來首見。

Baza頻道指出，有跡象顯示，在烏克蘭通往俄羅斯的幹道上，有三處聚落發生戰鬥。

「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）在社群媒體上承認對別爾哥羅德發動攻擊。這個團體宣稱組成者是跟烏克蘭軍隊合作的俄國人，稍早還公布一段影片表示「是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭正密切關注俄國別爾哥羅德地區的事件，但否認與事件有關。波多利雅科指出，攻擊事件可能由俄國公民組成的「游擊隊」發起。

但烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）向CNN證實，發動攻擊的組織「屬於烏克蘭國防及安全部隊」，但強調組織成員為俄國公民，且在俄國境內的行為也獨立於烏軍，非受烏軍指揮。

此外，俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）22日表示，瓦格納戰士將在6月1日前退出烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut），把掌控權交給俄國軍隊，他還說：「如果（俄國）國防部人手不足，我們有數以千計將士。」