我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

俄邊境遭入侵 疑「本國人」發動：是時候結束獨裁統治了

編譯中心／綜合22日電
俄羅斯當局22日表示，正在對抗從烏克蘭跨境發動侵襲的入侵。圖為一個自稱「自由俄羅斯軍團」的團體，宣稱解放邊境城鎮科津卡。（取材自推特）
俄羅斯當局22日表示，正在對抗從烏克蘭跨境發動侵襲的入侵。圖為一個自稱「自由俄羅斯軍團」的團體，宣稱解放邊境城鎮科津卡。（取材自推特）

俄羅斯邊疆地區別爾哥羅德（Belgorod）22日發生大規模轟炸，莫斯科當局指控事件為烏克蘭所為，這似乎是俄烏開戰後規模最大的其中一次入侵。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認發起攻擊，反控事件疑似由俄國公民發起；一個自稱「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）的反克宮團體宣稱「解放」邊境城鎮科津卡（Kozinka）。

路透報導，俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍一支「破壞與偵查小隊」正已跨越邊境抵達俄國，該區自當地早上9點開始便遭烏軍轟炸，俄軍、邊防衛隊、總統衛隊和聯邦安全局（FSB）正在擊退入侵者。

莫斯科當局表示，俄軍與其他作戰人員正在嘗試「殲滅」發動攻擊的組織，並指控烏克蘭為「轉移巴赫姆特的焦點」，所以才發動對該區的攻擊。目前至少有六人受傷。

與俄國維安單位有關的Telegram頻道Baza稍早公布影像，一輛烏克蘭裝甲車在邊界關卡挺進。儘管過去已有其他跨境突襲的報導，使用裝甲車滲透邊界似乎仍是俄烏開戰以來首見。

Baza頻道指出，有跡象顯示，在烏克蘭通往俄羅斯的幹道上，有三處聚落發生戰鬥。

「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）在社群媒體上承認對別爾哥羅德發動攻擊。這個團體宣稱組成者是跟烏克蘭軍隊合作的俄國人，稍早還公布一段影片表示「是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭正密切關注俄國別爾哥羅德地區的事件，但否認與事件有關。波多利雅科指出，攻擊事件可能由俄國公民組成的「游擊隊」發起。

但烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）向CNN證實，發動攻擊的組織「屬於烏克蘭國防及安全部隊」，但強調組織成員為俄國公民，且在俄國境內的行為也獨立於烏軍，非受烏軍指揮。

此外，俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）22日表示，瓦格納戰士將在6月1日前退出烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut），把掌控權交給俄國軍隊，他還說：「如果（俄國）國防部人手不足，我們有數以千計將士。」

瓦格納先前宣稱完全掌控巴赫姆特，但遭到基輔當局否認，稱仍在這個城市頑強戰鬥。

俄國邊境城市別爾哥羅德4月曾遭俄軍誤投炸彈。（歐新社）
俄國邊境城市別爾哥羅德4月曾遭俄軍誤投炸彈。（歐新社）

烏克蘭 俄國 俄羅斯

上一則

全球平均智商 日本居冠 菲律賓低於均值找到原因

延伸閱讀

瓦格納傭兵：6/1前退出巴赫姆特 掌控權交俄軍

瓦格納傭兵：6/1前退出巴赫姆特 掌控權交俄軍
重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區

重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區
俄國防部稱「已解放巴赫姆特」 普亭恭賀瓦格納和俄軍

俄國防部稱「已解放巴赫姆特」 普亭恭賀瓦格納和俄軍
瓦格納傭兵宣稱完全控制烏東城市巴赫姆特 烏軍：不實

瓦格納傭兵宣稱完全控制烏東城市巴赫姆特 烏軍：不實

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」