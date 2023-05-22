重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區
烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）今天表示，烏克蘭部隊已由兩翼局部包圍遭俄羅斯軍隊圍攻的烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），而且仍然掌控這個城鎮的部分地區。
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天宣稱，他的部隊已攻占巴赫姆特。俄國總統普亭（Vladimir Putin）今天稍早為此向瓦格納集團和俄軍道賀。
不過，路透報導，馬里亞爾堅稱，烏克蘭部隊持續沿巴赫姆特郊區向前推進，而且已攻占俯瞰這個城鎮的部分高地。她在通訊軟體Telegram發文說：「我軍已對這個城鎮採取準包圍，這讓我們有機會可以殲滅敵軍。因此，敵軍在他們所控制的市區得要自我防衛。」
馬里亞爾指出，烏克蘭部隊仍在防衛巴赫姆特的工業與基礎設施以及一處住宅區。
不過，烏克蘭總統澤倫斯基21日似乎在記者會承認巴赫姆特淪陷，並稱敵軍摧毀該城市的一切。但路透報導，澤倫斯基的發言人基佛洛夫（Sergii Nykyforov）稍早急忙澄清，澤倫斯基總統沒有承認巴赫姆特淪陷。
基佛洛夫在臉書寫道：「記者的問題是：『俄軍說他們拿下了巴赫姆特。』而總統回答：『我認為沒有。』」
基佛洛夫用烏克蘭語寫道：「由此可知，總統否認巴赫姆特淪陷。」
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