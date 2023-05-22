重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭 國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）今天表示，烏克蘭部隊已由兩翼局部包圍遭俄羅斯 軍隊圍攻的烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），而且仍然掌控這個城鎮的部分地區。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天宣稱，他的部隊已攻占巴赫姆特。俄國總統普亭（Vladimir Putin）今天稍早為此向瓦格納集團和俄軍道賀。

不過，路透報導，馬里亞爾堅稱，烏克蘭部隊持續沿巴赫姆特郊區向前推進，而且已攻占俯瞰這個城鎮的部分高地。她在通訊軟體Telegram發文說：「我軍已對這個城鎮採取準包圍，這讓我們有機會可以殲滅敵軍。因此，敵軍在他們所控制的市區得要自我防衛。」

馬里亞爾指出，烏克蘭部隊仍在防衛巴赫姆特的工業與基礎設施以及一處住宅區。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基 21日似乎在記者會承認巴赫姆特淪陷，並稱敵軍摧毀該城市的一切。但路透報導，澤倫斯基的發言人基佛洛夫（Sergii Nykyforov）稍早急忙澄清，澤倫斯基總統沒有承認巴赫姆特淪陷。

基佛洛夫在臉書寫道：「記者的問題是：『俄軍說他們拿下了巴赫姆特。』而總統回答：『我認為沒有。』」

基佛洛夫用烏克蘭語寫道：「由此可知，總統否認巴赫姆特淪陷。」