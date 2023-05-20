烏半年來最大斬獲 傭兵證實：俄自巴赫姆特撤退

俄軍對烏克蘭首都基輔展開新一輪轟炸，基輔一處私人住宅後院有一枚被烏克蘭防空部隊擊落的俄羅斯巡航導彈。(路透)

俄羅斯 近日持續轟炸烏克蘭 ，烏軍稱俄軍一夜之間針對基輔等地區發射30枚巡航導彈，有29枚被烏軍防空部隊擊落。另外，烏克蘭軍方及俄羅斯傭兵組織瓦格納集團雙雙表示，俄軍昨天在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）周圍進一步撤退；烏軍奮力挺進，展開擬議的反攻行動前先取得6個月以來最大斬獲。

烏國防部表示，18日擊落29枚導彈和4架無人機，惟南部港口敖德薩及東北部哈爾科夫州仍各有1死2傷；另外，首都基輔東北部戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）傳出爆炸，基輔東南部達爾尼齊亞（Darnytskyi）亦有商店因墜落的導彈碎片而起火。基輔軍政機關首長波普科（Sergiy Popko）指俄軍對基輔的連串空襲無論威力、強度和多樣性都是前所未有。

中南部聶伯州（Dnipropetrovsk）州長雷薩克（Serhiy Lysak）在Telegram稱，總統澤倫斯基故鄉、中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）19日凌晨遭俄攻擊，多棟建築物起火，一家「私人工業企業」被擊中，導致兩傷。

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）19日發表研究，指俄軍侵烏15個月後改變作戰方式，為彌補早期的防空失誤，將1200公里前線上的導彈系統與傳感器進行了連接。這一戰術轉變很大程度賦予俄軍攔截烏克蘭高速反輻射導彈（HARM）等武器的能力，並能從150公里外擊落低空飛行的烏方戰機。

另據路透報導，前線附近的烏軍表示，俄軍正在轟炸出入的通道以拖延烏軍攻勢。巴赫姆特之役是歐洲自第二次世界大戰以來傷亡最慘重的地面作戰，俄國 久攻數月不下，俄烏間的氣勢開始轉變。

烏克蘭軍方表示，部隊已在部分地區推進超過1英里（約1609公尺）。基輔當局表示，烏軍已在巴赫姆特周圍發起局部攻勢，作為即將到來的大規模反攻的前奏，希望這將翻轉俄軍入侵15個月以來的氣勢。

烏軍取得進展的同時，俄軍內部在主導巴赫姆特之役的瓦格納集團（Wagner Group）與俄國正規軍之間的公開分歧也持續惡化。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指責俄國正規軍指揮官放棄了巴赫姆特以北及以南的據點，增加內側部隊被包圍的風險。