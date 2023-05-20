烏半年來最大斬獲 傭兵證實：俄自巴赫姆特撤退
俄羅斯近日持續轟炸烏克蘭，烏軍稱俄軍一夜之間針對基輔等地區發射30枚巡航導彈，有29枚被烏軍防空部隊擊落。另外，烏克蘭軍方及俄羅斯傭兵組織瓦格納集團雙雙表示，俄軍昨天在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）周圍進一步撤退；烏軍奮力挺進，展開擬議的反攻行動前先取得6個月以來最大斬獲。
烏國防部表示，18日擊落29枚導彈和4架無人機，惟南部港口敖德薩及東北部哈爾科夫州仍各有1死2傷；另外，首都基輔東北部戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）傳出爆炸，基輔東南部達爾尼齊亞（Darnytskyi）亦有商店因墜落的導彈碎片而起火。基輔軍政機關首長波普科（Sergiy Popko）指俄軍對基輔的連串空襲無論威力、強度和多樣性都是前所未有。
中南部聶伯州（Dnipropetrovsk）州長雷薩克（Serhiy Lysak）在Telegram稱，總統澤倫斯基故鄉、中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）19日凌晨遭俄攻擊，多棟建築物起火，一家「私人工業企業」被擊中，導致兩傷。
英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）19日發表研究，指俄軍侵烏15個月後改變作戰方式，為彌補早期的防空失誤，將1200公里前線上的導彈系統與傳感器進行了連接。這一戰術轉變很大程度賦予俄軍攔截烏克蘭高速反輻射導彈（HARM）等武器的能力，並能從150公里外擊落低空飛行的烏方戰機。
另據路透報導，前線附近的烏軍表示，俄軍正在轟炸出入的通道以拖延烏軍攻勢。巴赫姆特之役是歐洲自第二次世界大戰以來傷亡最慘重的地面作戰，俄國久攻數月不下，俄烏間的氣勢開始轉變。
烏克蘭軍方表示，部隊已在部分地區推進超過1英里（約1609公尺）。基輔當局表示，烏軍已在巴赫姆特周圍發起局部攻勢，作為即將到來的大規模反攻的前奏，希望這將翻轉俄軍入侵15個月以來的氣勢。
烏軍取得進展的同時，俄軍內部在主導巴赫姆特之役的瓦格納集團（Wagner Group）與俄國正規軍之間的公開分歧也持續惡化。
瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指責俄國正規軍指揮官放棄了巴赫姆特以北及以南的據點，增加內側部隊被包圍的風險。
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