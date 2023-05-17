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俄國防支出2個月250億 暴增282%

編譯中心／綜合16日電
當地官員表示俄羅斯16日凌晨對基輔發動異常猛烈的空襲，使用包括無人機、巡弋飛彈甚至彈道飛彈，這也是烏克蘭首都本月遭受到的第8次空襲。（路透）
當地官員表示俄羅斯16日凌晨對基輔發動異常猛烈的空襲，使用包括無人機、巡弋飛彈甚至彈道飛彈，這也是烏克蘭首都本月遭受到的第8次空襲。（路透）

烏俄戰爭持續至今已逾14個月，據俄羅斯聯邦財政部網站公布的資料，俄國今年1、2月國防開支已超過2兆盧布（約250億美元），較去年同期增加282%，顯示烏俄戰爭對俄國負擔愈來愈來大。

路透15日報導，俄羅斯規畫2023年全年國防開支為4.98兆盧布，據財政部資料，俄國今年1月的國防開支為1.18兆盧布，2月為8224億盧布，今年前兩個月就花掉全年國防預算四成。而去年1、2月，俄國的國防花費僅5254億盧布。

據了解，俄財政部去年5月一度暫停公布每月預算執行狀況，今年恢復公布並加入去年資料。今年1、2月國防開支占整體預算開支36.2%，將近是俄羅斯社會政策開支的兩倍，更是用於「國家經濟」上的近四倍。

此外，烏克蘭官員表示，俄羅斯16日凌晨對基輔發動異常猛烈的空襲，使用包括無人機、巡弋飛彈甚至彈道飛彈，這也是烏克蘭首都本月遭受到的第八次空襲。

基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）在Telegram上表示，「空襲密度非常高，且短時間內發射最多的飛彈數量」。目前已知有三人受傷。

16日晚俄軍強烈空襲全被烏克蘭攔截，而攔截產生的飛彈碎片落在基輔幾處地區，雖引發...
16日晚俄軍強烈空襲全被烏克蘭攔截，而攔截產生的飛彈碎片落在基輔幾處地區，雖引發火災，但沒有造成嚴重傷亡。（美聯社）
基輔鑑識科學研究院院長魯文（Oleksandr Ruvin）展示匕首極音速飛彈殘...
基輔鑑識科學研究院院長魯文（Oleksandr Ruvin）展示匕首極音速飛彈殘骸。（路透）

烏克蘭軍方指出，俄羅斯朝烏國發射的18枚飛彈，包括6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈、9枚從黑海船艦發射的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈、3枚伊斯坎德（Iskander）陸基飛彈，另外還有6架伊朗製見證者（Shahed）無人機及3架無人偵察機，皆烏軍被擊落。

這是近日接連兩次傳出俄製極音速飛彈被擊落的消息。莫斯科當局曾宣稱，「匕首」極音速飛彈是幾乎無法攔截的超級武器。

不過，在烏克蘭獲取至少兩套美製愛國者防空系統後，情勢已出現變化，這些系統一套是德國提供，一套是美國交付，這使得烏克蘭得以攔截更現代的俄國飛彈，例如「匕首」極音速飛彈。

烏克蘭頓內茨克地區被摧毀的俄軍戰車。（歐新社）
烏克蘭頓內茨克地區被摧毀的俄軍戰車。（歐新社）

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