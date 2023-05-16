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普亭沒面子 俄製極音速飛彈接連傳被擊落

中央社基輔16日綜合外電報導
「匕首」極音速飛彈的殘骸部件。（路透）
「匕首」極音速飛彈的殘骸部件。（路透）

烏克蘭今天表示，烏軍在夜間擊落了俄羅斯發射的所有18枚飛彈，包括6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，這是近日接連兩次傳出俄製極音速飛彈被擊落的消息。莫斯科當局曾宣稱，「匕首」極音速飛彈是幾乎無法攔截的超級武器。

路透報導，烏克蘭軍方今天指稱，俄羅斯於夜間朝烏國發射的18枚飛彈、6架伊朗製見證者（Shahed）無人機及3架無人偵察機皆被擊落，但烏克蘭軍方未闡明俄羅斯對基輔發射的數量。

烏克蘭軍方還指稱，擊落的飛彈包括6枚從飛機發射的「匕首」極音速飛彈，9枚從黑海船艦發射的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，以及3枚伊斯坎德（Iskander）陸基飛彈。

烏克蘭空軍6日曾表示，俄羅斯軍隊發射飛彈攻擊烏國首都基輔，烏克蘭則使用愛國者（Patriot）防空系統首度擊落俄國「匕首」極音速飛彈。

「匕首」極音速飛彈是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2018年公布的6種「下一世代」武器之一，當時普亭宣稱匕首飛彈不會被世界上任何防空系統擊落。

不過，在烏克蘭獲取至少兩套美製愛國者防空系統後，情勢已出現變化，這些系統一套是德國提供，一套是美國交付，這使得烏克蘭得以攔截更現代的俄國飛彈，例如「匕首」極音速飛彈。

烏克蘭 極音速飛彈 俄羅斯

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