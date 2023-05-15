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英國加入登錄烏克蘭戰損 確保俄羅斯賠償滴水不漏

中央社／倫敦15日專電
英國首相蘇納克16日將宣布英國加入在海牙設立的國際組織，參與登錄俄羅斯侵略戰爭對烏克蘭造成的損害。圖為蘇納克（右）15日在倫敦近郊的首相鄉間別墅與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會晤。（英國首相府提供）
英國首相蘇納克16日將宣布英國加入在海牙設立的國際組織，參與登錄俄羅斯侵略戰爭對烏克蘭造成的損害。圖為蘇納克（右）15日在倫敦近郊的首相鄉間別墅與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會晤。（英國首相府提供）

英國首相府今晚預告，首相蘇納克明天將在歐洲理事會峰會宣布英國加入在海牙設立的國際組織，參與登錄俄羅斯侵略戰爭對烏克蘭造成的損害，以利全面對俄國求償。

除了軍事援助，英國在協助烏克蘭透過司法管道向俄羅斯究責和求償方面，也扮演領導角色，包括提供位於海牙的國際刑事法院（ICC）數百萬英鎊資金，以及大批專家、訓練團隊和技術，協助ICC與烏克蘭檢警調查俄羅斯在烏國境內犯下的罪行。

去年3月在英國主導下，超過40個國家聯合請求ICC調查烏國境內情況；今年3月，ICC以在烏克蘭境內犯下戰爭罪（war crimes）為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

聯合國大會（United Nations General Assembly）去年11月在一項決議提到，應建立國際平台，登錄俄羅斯侵略戰爭對烏克蘭所造成損害。

今年2月，荷蘭政府正式同意烏克蘭在海牙建立國際組織「烏克蘭因俄羅斯侵略行為所受損害登錄」（Register of Damages Caused to Ukraine by Russian Aggression）。

烏克蘭司法部指出，登錄資料將涵蓋烏克蘭一般公民、企業和國家所受損害，有助打造符合國際法準則的全面性求償和賠償機制，賠償基金將納入遭各國沒收的俄羅斯資產。

蘇納克（Rishi Sunak）16日將出席在冰島舉行的歐洲理事會（Council of Europe）峰會，重點任務包括確保各國持續並加大援烏力道。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將視訊參與峰會。

成立於1949年的歐洲理事會是當代歐洲歷史最悠久的多邊機制之一，主要任務為推動人權、民主、法治，目前含烏克蘭在內有46個成員國，其中27個是歐盟會員國，美國、日本、加拿大等6國則具觀察員資格。

去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，歐洲理事會於3月16日正式解除俄羅斯會籍。這是首次有國家遭逐出歐洲理事會。

首相府表示，蘇納克在冰島期間並將呼籲各國建立有效的國際機制，以利在維護人權的前提下，打擊人口販運和非法移民。

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