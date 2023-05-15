瓦格納首腦否認欲對烏克蘭洩俄軍位置 控俄菁英潑糞

瓦格納集團首腦普里格津。(美聯社)

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團的首腦普里格津曾提議將俄軍位置提供給烏克蘭 。普里格津今天駁斥相關報導「可笑」，還說這可能來自俄國菁英圈對他的抹黑行動。

法新社報導，瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日加重對俄羅斯國防部 的批評，發布了一些抨擊俄軍將領的影片。瓦格納的戰士帶頭攻打烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），且自從俄方展開攻勢以來，普里格津的影響力飆升。

「華盛頓郵報」昨天引述外洩的美國情資報導，普里格津今年1月曾與烏克蘭情報機關接觸，表示願提供俄軍陣地資訊以交換烏軍撤離巴赫姆特附近區域。

法新社無法確認報導內容的真實性。

普里格津今天在社群媒體Telegram發表一段語音訊息反駁報導。他說：「這篇報導看起來真好，表示我不僅為了俄羅斯打仗，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，烏克蘭總統）還會滿足我的命令。這真是可笑。」

普里格津還指出，「盧布列夫卡（Rublevka）那裡的人」可能是報導內容的幕後造謠者。盧布列夫卡是俄羅斯菁英圈居住的莫斯科高檔郊區。他表示：「他們當然會盡可能對我潑糞。」

普里格津上周指控俄羅斯正規軍「逃離」巴赫姆特四周陣地。他也一再聲稱俄國國防部拒絕提供彈藥給瓦格納士兵。