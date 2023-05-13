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歐洲歌唱大賽致敬烏克蘭 卻拒絕澤倫斯基演說

編譯中心／綜合12日電
歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)5月在英格蘭利物浦舉行。（取材自Eurovision Song Contest官網）
歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)5月在英格蘭利物浦舉行。（取材自Eurovision Song Contest官網）

2023年的歐洲歌唱大賽(Eurovision)將在英格蘭北部城市利物浦(Liverpool)舉行，主辦單位11日表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)將不能在決賽中發表視訊談話。

烏克蘭是2022年歐洲歌唱大賽冠軍得主，通常會成為次年比賽的主辦國，但由於戰爭衝突持續，由去年亞軍英國代替烏克蘭主辦比賽。

13日舉行的決賽將有特別向烏克蘭致敬的環節，包括去年冠軍、饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）在內的11組烏克蘭藝術家將進行表演，並播放錄影片段，展示烏克蘭的不同地區。

但歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）表示，這項比賽的基石之一，就是活動的非政治性質，這項原則禁止在比賽中發表政治或類似言論的可能性，澤倫斯基向觀眾發表演說的請求，「雖然意圖值得稱許，但遺憾的是不能批准，因為這將違反活動規則」。

另外，一名60歲的聖彼得堡婦女齊巴內娃（Irina Tsybaneva）在去年10月俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）生日前夕，於普亭父母的墳墓上放置一張紙條，上頭寫著「瘋子的父母，快把他帶去你們所在之處，他造成如此多痛苦和麻煩，全世界都在祈禱他死亡、普亭的死亡，你們養育了一個怪物和殺手」。

俄羅斯法院11日裁定齊巴內娃因「政治仇恨而褻瀆墓地」的罪名成立，並判處兩年緩刑，不過齊巴內娃的律師表示當事人並未認罪，並表示自己沒有褻瀆墳墓。

自普亭於2022年2月派兵入侵烏克蘭以來，莫斯科當局對異議人士進行自蘇聯時代以來前所未有的鎮壓。俄羅斯軍事法庭11日也判處一名歷史教師圖什卡諾夫（Nikita Tushkanov）五年半的監禁，原因是去年連接克里米亞與俄羅斯的「克赤大橋」（The Kerch bridge）發生爆炸時，他曾發表評論稱「橋梁爆炸是普亭的生日禮物」，圖什卡諾夫因「辯護恐怖主義」和「詆毀俄羅斯軍隊」被判有罪。

俄羅斯法院11日判處一名聖彼得堡婦女2年緩刑，只因該婦女在總統普亭父母的墳墓上留...
俄羅斯法院11日判處一名聖彼得堡婦女2年緩刑，只因該婦女在總統普亭父母的墳墓上留下一張字條，上面寫道「你們養育了一個怪胎和殺手」。（美聯社）

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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