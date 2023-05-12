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北約估俄85%軍力侵烏無力攻盟國 英援烏暴風影飛彈

編譯中心／綜合11日電
英國政府11日宣布提供烏克蘭暴風影（Storm Shadow）巡弋飛彈。（取材自維基百科）
英國政府11日宣布提供烏克蘭暴風影（Storm Shadow）巡弋飛彈。（取材自維基百科）

北約軍事委員會主席包爾11日表示，俄羅斯85%的軍力投入在侵略烏克蘭戰爭中，無餘力進犯北約盟國，因此鼓勵盟國多提供庫存軍火助烏國抵禦，同時北約反應正受中國密切關注。

烏克蘭春季反攻情勢變化受到關注，近期歐洲國家也密集討論增援武器等議題。包括北約（NATO）昨天召開軍事委員會，聚焦成員國軍事部署速度及能力的提升計畫，歐盟27國的國防部長會議則在今天舉行。

北約軍委主席包爾在一場探討歐洲防衛與安全的論壇中表示，目前俄國軍力非常受限，85%已用於俄烏戰爭，北約盟國受攻擊的風險變小，因此可盡量軍援烏克蘭。但被問及這場戰爭何時結束，他說沒有答案。

他提到北約持續軍援烏克蘭的重要性，除了涉及歐洲安全，還有中國也在密切關注這場戰爭，包括北約的反應。

包爾談到過去西方的兩個錯誤假設，一是貿易不會帶來戰爭，這已在俄烏戰爭得到教訓，貿易反而成為威脅工具」。他提到，第二個錯誤假設是，「如果我們讓中國變有錢，他們就會變民主」。包爾在回應中國議題時強調，北約視中國為挑戰而非威脅，也非敵人。

另據衛報報導，英國國防大臣華勒斯11日證實了英方正捐贈暴風影（Storm Shadow）長程飛彈給烏克蘭的報導。華勒斯在下議院告訴其他議員，「我今天可以證實，英國正捐贈暴風影飛彈給烏克蘭」。

華勒斯據報指出，「暴風影飛彈是一種長程、限常規與精確打擊的能力，捐贈這種武器系統給予烏克蘭自行抵禦俄羅斯持續暴行的最佳機會，特別是蓄意瞄準了烏克蘭的民用基礎設施，這違反了國際法，烏克蘭有能夠自行抵禦這種情況的權利」。

BBC報導，根據製造商的說法，暴風影巡弋飛彈射程超過250公里。相較之下，烏軍使用的美援多管發射火箭系統（HIMARS）射程只有約80公里。報導指出，暴風影巡弋飛彈從戰機發射，而更長的射程意味著烏軍飛官將能夠遠離前線。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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