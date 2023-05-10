法新社記者烏克蘭戰場採訪殉職 法展開戰爭罪調查

法新社記者索丁在烏克蘭採訪二戰以來歐洲最嚴重衝突殉職。（美聯社）

反恐檢察官今天指出，法國司法部已就法新社記者索丁（Arman Soldin）之死展開戰爭罪調查。索丁在烏克蘭 採訪時死於戰火之下，各界紛表哀悼與崇敬之意。

32歲的索丁和法新社同僚昨天與烏克蘭軍隊在烏東頓巴斯（Donbas）地區的西夫雅爾（Chasiv Yar）附近，當時他們遭格勒式（Grad）火箭砲攻擊，索丁當場死亡。

法國檢方表示，這次調查將交由專門從事違反人道罪與仇恨犯罪調查的危害人類罪辦公室（OCLCH）偵辦，尋求確定索丁之死的實際情况。

根據倡導團體，自俄羅斯 1年多前全面入侵烏克蘭迄今，已有至少11名媒體團隊的記者、在地新聞嚮導（fixer）或司機喪生。

法新社記者索丁在烏克蘭採訪二戰以來歐洲最嚴重衝突殉職，各界表達哀悼的訊息持續湧入，紛向他的勇敢行為致敬。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天向索丁的「英勇」行為致敬，並稱他的工作對於瞭解烏克蘭戰爭真相「至關重要」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人指出：「阿曼（索丁之名）是一位具有才能和勇氣的新聞記者，對認識他的人來說，他的死顯然令人極為悲痛。」

「新聞業持續在這場戰爭的黑暗中發出光芒，阿曼的工作對此至關重要。」

烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）為索丁之死譴責俄羅斯，稱須追究肇事者責任。

他在社群媒體 發文說：「我們向阿曼的家屬和友人致哀，並對他的報導深表感激。」

總部設於巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders）要求法國和烏克蘭進行「透明的」調查，並對索丁在戰場的新聞報導和勇氣致敬。