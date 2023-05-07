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柯林頓12年前對話普亭 「就知他遲早入侵烏克蘭」

編譯中心／綜合6日電
美國前總統柯林頓（右）和妻子喜萊莉（左）4日出席凱雷集團（Carlyle Group）活動接受訪談。（美聯社）
美國前總統柯林頓（右）和妻子喜萊莉（左）4日出席凱雷集團（Carlyle Group）活動接受訪談。（美聯社）

美國前總統柯林頓日前在一場訪談中表示，2011年會見普亭時，他說他不受保證國家領土完整的「布達佩斯安全備忘錄」的約束，從那天起，就認為他對烏克蘭出兵是「遲早的事」。

1994年柯林頓與時任俄國總統葉爾欽簽署「布達佩斯安全備忘錄」，俄國尊重烏克蘭領土主權，烏克蘭則撤除境內的蘇聯時期核武。

柯林頓和妻子喜萊莉4日在紐約接受凱雷集團（Carlyle Group）董事長魯賓斯坦訪談，表示他曾在2011年瑞士達沃斯經濟論壇上與俄國總統普亭交談過，「普亭告訴我，也就是他拿下克里米亞的三年前，他不同意我與葉爾欽達成的協議，即如果烏克蘭放棄核武，他們就會尊重烏克蘭領土」。

柯林頓說，「普亭告訴我，他不同意那項協定，不支持協定，也不會被約束。」柯林頓表示，「從那一天起我就知道，總有一天他會（入侵烏克蘭），這只是時間問題。」

英國「衛報」報導，柯林頓披露此事，令人懷疑美國和其歐洲盟友是否應該對2014年俄羅斯吞併克里米亞並攻擊烏克蘭頓巴斯地區一事，做更妥善的準備。

另據路透報導，俄羅斯著名民族主義作家普里平（Zakhar Prilepin）今天在一場汽車炸彈襲擊中受傷但意識清醒。俄方將其歸咎於烏克蘭和西方國家。普里平以公開支持俄羅斯在烏克蘭的行動而聞名。

塔斯社援引俄國內政部說法，該爆炸事件導致一人死亡。俄國內政部表示已拘留一名「可能參與」爆炸事件的男子。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃在Telegram上寫道：「事實已經變成了現實：華盛頓和北約（NATO）助長了另一個國際恐怖組織──基輔政權。」她稱這起事件是「美國和英國的直接責任」，但未提供證據支持她的指控。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，已有兩名支持戰爭的相關人士在爆炸中喪生。

俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達利亞，去年8月在莫斯科近郊的炸彈攻擊中喪命。而上月聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸事件，導致軍事部落客塔塔爾斯基死亡。

烏克蘭 俄羅斯 柯林頓

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