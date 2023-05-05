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俄軍侵略烏克蘭失利 希拉蕊：中國攻台時程延後

中央社紐約5日綜合外電報導
前國務卿喜萊莉．柯林頓表示，俄羅斯入侵烏克蘭失利衝擊中國領導人習近平攻台野心。（美聯社）
前國務卿喜萊莉．柯林頓表示，俄羅斯入侵烏克蘭失利衝擊中國領導人習近平攻台野心。（美聯社）

前國務卿喜萊莉．柯林頓表示，俄羅斯入侵烏克蘭失利衝擊中國領導人習近平攻台野心。她說俄國侵烏之前，習近平有可能在2至3年內對台灣採取行動，但這個時程表被延後了。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，前總統柯林頓（Bill Clinton）和妻子、前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）昨天在紐約分享他們的看法，他們是接受凱雷投資集團（Carlyle Group）共同創辦人魯班斯坦（David Rubenstein）訪問。

柯林頓夫婦敦促西方國家加強支援烏克蘭，還說如果提供足夠的武器和彈藥，基輔可以取得勝利。他們警告，如果不支持烏克蘭，不僅會壯大俄羅斯總普亭（Vladimir Putin）甚至是中國國家主席習近平的野心。

喜萊莉認為，俄羅斯在烏克蘭的軍事失敗以及西方國家對俄國侵略的堅決回應，嚇阻了習近平奪取台灣的行動。

她說：「習近平看到這一點了。我認為在俄羅斯入侵之前，他很有可能在2到3年內對台灣採取行動。我認為這個時程表被延後了。」

喜萊莉也呼應丈夫柯林頓對普亭的不信任態度，她把自己在2016年總統選舉意外敗給川普（Donald Trump）歸咎於普亭的惡意干預。

她說：「普亭正在進行他認為是正義的鬥爭，破壞西方民主且盡他所能重建俄羅斯帝國。所以他不會停下腳步。」

俄羅斯 習近平 柯林頓

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