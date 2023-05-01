俄軍飛彈再襲烏東城市 幼兒園、醫院夜裡被炸

俄羅斯4月30日夜裡向烏克蘭發動新一輪密集飛彈攻擊，在東部城市巴甫洛格勒（Pavlohrad）引發大火，燒毀了數十棟房屋。(路透)

俄羅斯 昨天夜裡向烏克蘭 發動新一輪密集飛彈攻擊，在東部城市巴甫洛格勒（Pavlohrad）引發大火，燒毀了數十棟房屋，造成大量人員傷亡。

路透報導，俄羅斯在三天內對烏克蘭全國各地發動第二波飛彈襲擊，期間鐵路樞紐城市巴甫洛格勒市（Pavlohrad）遭到攻擊。莫斯科當局顯然是要在烏克蘭已計畫好的反攻行動展開前，恢復俄方的冬季遠程攻擊戰術。

在烏克蘭東南部，距離前線約100公里的巴甫洛格勒郊區，一棟房屋的後院被炸出一個巨大的彈坑，瓦礫散落滿地。附近的屋舍也嚴重受損。在市中心，一間化工廠宿舍窗戶也被炸得飛裂。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州議會議長魯卡舒克（Mykola Lukashuk）表示，這起攻擊造成受損情況，包括19棟公寓大樓、25間房屋、3所學校、3所幼兒園和數家商店。該地區行政首長表示，34名傷者中包含5名孩童。

烏克蘭參謀總部的報告也提到平民傷亡，其中包括孩童在內，報告還說，公寓大樓連同學校、醫院和幼兒園都遭受損害。

俄羅斯則稱所攻擊的目標是軍事設施。俄國國防部 表示，俄軍是利用高精準度遠程空基和海基飛彈，襲擊「烏克蘭的軍事工業設施」。

俄國國防部透過聲明指出：「已達成攻擊目標…為烏軍製造彈藥、武器和軍事裝備的組織工作已被打亂。」