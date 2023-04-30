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抱怨拿不到充足彈藥 俄傭兵領袖：快滅亡了

編譯中心╱綜合29日電
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津。(美聯社)
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津。(美聯社)

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）28日在一名部落客的影片評論中說，瓦格納集團可能很快就會「不復存在」。

目前尚不清楚普里格津的確切發言時間以及他的認真程度。普里格津向俄羅斯戰爭部落客佩格夫（Semyon Pegov）說，瓦格納集團身處前線，考量到所需要的彈藥供給，瓦格納集團恐到了要瓦解的地步，並說「瓦格納在極短的時間內，將不復存在。我們將成為歷史」。

普里格津在自己的Telegram上也發布這段影片。瓦格納則尚未回應置評要求。普里格津曾多次抱怨俄羅斯，稱俄國正規軍不願意給瓦格納集團傭兵彈藥，讓瓦格納集團死傷慘重。

另據中央社引述法新社報導，由俄國扶植的烏克蘭南部新卡科夫卡市（Novaya Kakhovka）政府今天表示，城市遭到烏克蘭軍方「猛烈砲火攻擊」，電力遭到切斷。

砲擊發生的同一天，被俄羅斯併吞的克里米亞當局回報一處燃料庫遭到無人機攻擊，基輔則正準備對俄軍發動眾所預期的反攻。

新卡科夫卡市在俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭的第一天，就落入俄國手中。市內有卡科夫卡水電大壩，是俄軍發動攻擊頭幾個小時內拿下的戰略目標。

此外，烏方正為發動春季大反攻做最後準備，烏克蘭空軍表示，俄羅斯以滑翔炸彈攻擊烏軍目標的情況增加，從原本零星使用到最近幾周每天投擲達20枚左右。滑翔炸彈較精準、也能從空防防區外投擲，成為烏軍新難題。

德國之聲報導，烏克蘭當局表示南部的赫松市（Kherson）和北面與俄國、白俄交界地帶是最易遭俄軍滑翔炸彈攻擊的區域。

華盛頓戰爭研究所在近期的俄烏戰場態勢評估裡指出，藉使用導引滑翔炸彈，「俄軍可調整空中戰術，改在烏克蘭大多數防空系統射程外投彈，減少冒著被擊落風險執行任務，但相對而言，近距離的空中密接支援也就少了」。

有別於一般炸彈，導引滑翔炸彈有加裝小型彈翼與尾翼，讓炸彈在投擲後能滑翔一段距離，也能供精確導引，飛機就能在離目標區更遠處投彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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