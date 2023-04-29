俄改裝普通炸彈為滑翔炸彈 烏軍新棘手難題

烏克蘭空軍表示，俄羅斯以滑翔炸彈攻擊烏軍目標的情況增加。圖為一名烏克蘭軍人28日在頓涅次克地區向俄軍發射火箭推進榴彈。(美聯社)

烏克蘭 空軍表示，俄羅斯以滑翔炸彈攻擊烏軍目標的情況增加，從原本零星使用到最近幾周每天投擲達20枚左右。滑翔炸彈較精準也能從空防防區外投擲，成為烏軍新難題。

德國 之聲（DW）報導，烏克蘭當局表示南部的赫松市（Kherson）和北面與俄國 、白俄交界地帶是最易遭俄軍滑翔炸彈攻擊的區域。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）告訴德國之聲：「俄國人投擲越來越多這種炸彈，因為他們的飛彈不夠了，所以他們改為用較便宜的空投炸彈。」

華盛頓戰爭研究所（ISW）在近期的俄烏戰場態勢評估裡指出藉使用導引滑翔炸彈，「俄軍可調整空中戰術，改在烏克蘭大多數防空系統射程外投彈，減少冒著被擊落風險執行任務，但相對而言，近距離的空中密接支援也就少了」。

有別於一般炸彈，導引滑翔炸彈有加裝小型彈翼與尾翼，讓炸彈在投擲後能滑翔一段距離，也能供精確導引，飛機就能在離目標區更遠處投彈。

烏克蘭軍事專家相信俄國目前有兩種導引炸彈，其中較新型號的衛星導引炸彈UPAB-1500B幾年前就已有，但因造價高而大多省著用。

目前俄軍使用較多者是將原本沒有導引裝置的FAB高爆炸彈改裝，加彈翼與衛星導引系統後權充精準導引彈藥使用。FAB系列高爆炸彈有500公斤、1000公斤、1500公斤等不同重量。

烏克蘭軍武媒體總編卡特柯夫（Oleh Katkov）表示，改裝FAB高爆炸彈的成本很低，所需時間也很短。

烏克蘭智庫「軍事和政治研究中心」專家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）說：「改裝炸彈用的模組能快速生產，FAB炸彈在俄軍庫存也多得很。」雖然從傳統炸彈改裝成的導引滑翔炸彈性能不如現代化型號的同類彈種，但已夠俄軍頂很長一陣。

靠滑翔炸彈俄軍就能在自家空域或俄佔區投彈，攻擊深入烏克蘭境內50到70公里的目標，不用飛進烏克蘭目標區；目前烏克蘭主要的防空系統仍為較舊的俄式裝備，難以擊落滑翔炸彈。伊納特表示烏軍亟需更多像愛國者等西方先進的防空系統。

莫斯科時報（The Moscow Times）報導，自俄軍今年稍早開始大量使用滑翔炸彈後，已對準備發起反攻的烏軍造成麻煩。

科瓦連科說：「（對前線預置的反攻兵力而言）這真的是很嚴重的威脅，必須想出反制辦法。」