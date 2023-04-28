美：西方制裁下俄可再撐1年 北約：助烏反攻戰車98%到位

北約最高軍事指揮官表示，西方盟邦超過98%的戰鬥車輛已經到位；圖為示意圖。（美聯社）

根據外洩的美國軍事文件，美國情報部門評估，儘管西方國家對俄羅斯 實施前所未有的嚴厲制裁，俄羅斯仍能為在烏克蘭 的戰爭提供至少一年的資金。此外，俄國軍方打算招募更多兵力投入對烏作戰，但俄國政府官員擔心，如此恐導致民間勞動力短缺進一步惡化。

華盛頓郵報26日報導，這批外流文件同樣是當時外流自Discord聊天室的機密之一。這份報告指出，美國的情報觀察到，理論上，俄羅斯可再資助俄烏戰爭一年。根據報告，俄羅斯的高官以及政府機關等高層，儘管對制裁有所不安，卻在適應這些措施，協助俄羅斯規避制裁。俄羅斯方面也透過調高企業稅、主權財富基金、增加進口與企業適應力來協助減緩經濟壓力。

報導也引述另一份美國機密情報文件指出，普亭2月中「據傳支持」軍方的提議，今年再「悄悄招募」40萬兵力投入對烏作戰；但俄國政府官員擔心，如此恐導致民間勞動力短缺進一步惡化。

至於烏克蘭軍隊戰力方面，北約 最高軍事指揮官26日表示，烏克蘭的西方盟邦為預期春季反攻而承諾提供的戰鬥車輛幾乎全部抵達了。北約歐洲盟軍最高司令兼美國歐洲司令部司令卡沃里上將，出席聯邦眾議院軍事委員會作證時表示，「超過98%的戰鬥車輛已經到了」。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格今天也證實說，北約盟邦和合作夥伴國已向烏克蘭提供1550部裝甲車和230輛坦克。

另據BBC報導，烏克蘭城市梅利托波爾（Melitopol）去年被俄軍占領，一名警察局長米先科（Oleksandr Mishchenko），隨後投靠俄方，而他近日竟在一次明顯有目的性的爆炸事件中喪生。俄羅斯內政部表示這起爆炸發生在當地時間早上5時20分，被擺放在米先科居住的街區入口處的簡易爆炸裝置引爆後導致米先科身亡。

流亡在外的原梅利托波爾市長表示死去的米先科是「叛徒」。同時，烏克蘭報紙「Ukrainska Pravda」發布一段影片，有名經過變聲處理和變裝的男子聲稱對爆炸事件負責，「很抱歉今天早上發出這麼大的噪音，我們正在清理垃圾，換句話說就是消滅米先科」，他還警告其他與俄國合作的人士稱「你們面臨著同樣的命運」。

從去年開始，一些俄羅斯安插或扶植在占領區中的官員喪命。