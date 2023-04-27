俄軍占領後投靠上位 前烏克蘭警察局長遭「爆炸裝置暗殺」

烏克蘭梅利托波爾一名警察局長在該城市被俄軍占領後投靠對方，而他近日竟在一次明顯有目的性的爆炸事件中喪生。（翻攝自Telegram）

烏克蘭 梅利托波爾（Melitopol）一名警察 局長在該城市被俄軍占領後投靠對方，而他近日竟在一次明顯有目的性的爆炸事件中喪生。

BBC報導，這名警察局長名為米先科（Oleksandr Mishchenko），梅利托波爾是俄羅斯 去年入侵後聲稱吞併的4個地區之一，且梅利托波爾是繼馬立波（Mariupol）之後被俄羅斯占領的最大城市。

俄羅斯內政部表示這起爆炸發生在當地時間早上5點20分，被擺放在米先科居住的街區入口處的簡易爆炸裝置引爆後導致米先科身亡。一段現場影片顯示公寓旁邊出現一個坑洞、附近汽車的窗戶也被打碎，除了米先科外，還有2名警察受傷住院，但其中一名不治身亡。

最近有報導稱烏克蘭游擊隊在該地區的活動有所增加，流亡在外的原梅利托波爾市長表示死去的米先科是「叛徒」，他指出「每個與俄國合作的人的道路都是可以預見的：昨日背叛、今日恐慌、明日屠殺」，他透露在入侵之前，米先科曾擔任地區警察局長，並補充說「米先科不僅叛逃，而且誘使手下一同成為叛徒」。

與此同時，烏克蘭報紙「Ukrainska Pravda」發布一段影片，其中有名經過變聲處理和變裝的男子聲稱對爆炸事件負責，他說道「很抱歉今天早上發出這麼大的噪音，我們正在清理垃圾，換句話說就是消滅米先科」，他還警告其他與俄國合作的人士稱「你們面臨著同樣的命運」。

從去年開始，一些俄羅斯安插或扶植在占領區中的官員喪命。