烏克蘭軍隊春季反攻在即 傳拜登團隊私下擔心失敗後果

美國媒體《Politico》24日報導,拜登 政府正悄悄為俄羅斯 與烏克蘭 的戰爭出現一種可能性做準備,即烏克蘭春季反攻要是未能達到預期,國內批評人士與國外盟友也會主張美方未能達到目標。

烏方就要登場的反攻將力求收復俄方佔領的領土,最有可能的方向是在東部與南部,基輔高層官員出於軍事行動原因,沒有提供詳細的具體細節。儘管拜登總統團隊公開表達他們對烏克蘭的堅決支持,保證提供武器與經濟援助,且「要多久就多久」。然而,美方官員私下表示,如果即將到來的戰鬥季節取得戰果有限,他們擔心將要面對來自鷹派與鴿派光譜兩端的雙頭怪獸攻擊。

報導指出,一方會說拜登政府,如果給了基輔當局索要的一切,即長程飛彈、戰機與更多空防系統,烏軍向前推進就可能會成功。另一方則會宣稱,烏軍的不足之處證明了他們沒辦法迫使俄軍完全離開國土。這些憂慮甚至還沒有考慮到美國主要在歐洲的盟友反應,如果基輔不能證明勝利指日可待,這些國家就可能把烏俄之間的和平談判視為一個更有吸引力的選項。

拜登政府官員們強調正盡全力讓烏軍春季攻勢成功,一位匿名官員稱「我們幾乎完成了烏克蘭所說他們反攻所需的要求,我們已經在過去幾個月裡大增運往烏克蘭的武器裝備」。然而,戰略動機的信念是一回事,對戰術的看法則是另一回事。

報導指出,拜登政府私下擔心烏軍能達到什麼程度的戰果。除了五角大廈外洩的機密評估,兩位知情官員稱烏克蘭希望切斷俄羅斯通往克里米亞半島的陸橋,美方官員現在則懷疑此事會發生。不過,哪怕對俄軍新設防部隊取得全勝最終太難實現,五角大廈仍希望烏軍將阻撓俄羅斯在該處的補給線。

同時,美方官員稱情報表明烏軍根本沒有能力把俄軍從他們深深扎根的地點逼走,而且類似的感覺已經在烏克蘭其他地方的戰場生根。

美方官員還說,有種信念是基輔當局願意考慮調整目標,一個更溫和的目標可能更容易作為勝利宣傳。據稱有過討論,要將此對烏克蘭人表述為「停火」,而不是永久和談,為他們在日後收復更多國土的可能性敞開大門,也將必須向基輔提供激勵措施。此外,官員們還表達了重新接觸中國大陸的希望,好把俄羅斯總統普亭也推上談判桌,但此舉仍會導向一個困境,即接下來會發生什麼事,還有國內批評人士會如何嚴厲回應。

