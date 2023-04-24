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烏克蘭反攻有眉目 傳烏軍在第聶伯河東岸建立陣地

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭東部巴赫姆特鎮22日被俄軍攻擊，部分建築起火。（路透）
烏克蘭東部巴赫姆特鎮22日被俄軍攻擊，部分建築起火。（路透）

根據一份新的分析報告，烏克蘭部隊已經在第聶伯河東岸成功建立了陣地。外界推測，相關進展可能是基輔投入春季反攻的早期跡象。

美聯社報導，華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）22日深夜指出，親俄軍方部落格上的地理定位畫面顯示，烏克蘭部隊已經在奧列什基鎮（Oleshky）附近建立據點，而且有到達相關陣地的「穩定補給線」。

分析家普遍認為，如果烏克蘭展開春季反攻，其中一項主要目標將是在俄羅斯和遭併吞的克里米亞半島間的陸地走廊進行突破，這就需要跨越烏南第聶伯河。

媒體報導，建立類似陣地意味反攻已經開始。不過烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）對此回應，「應該耐心等待」。她沒有針對戰爭研究所報告予以證實或否認，強調基於作戰和安全理由，無法揭露在第聶伯河三角洲的軍事行動細節。

俄羅斯扶植的赫爾松占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）今天否認烏軍已經在第聶伯河東岸建立據點，強調俄軍仍「全面掌控」當地。

自從一年多前俄羅斯對烏克蘭全面入侵以來，這場衝突已經演變成為消耗戰，雙方都無法掌握作戰勢頭。不過烏克蘭最近從西方盟友取得先進武器並有剛到西方完成訓練的新部隊，引發外界日益期待烏軍反攻號角響起。

與此同時，「華盛頓郵報」引述歐洲情報機構取得的俄羅斯情報文件報導，俄羅斯嘗試拉攏德國的極左及極右勢力，在德國建立反戰情緒及削弱對烏克蘭的支持，破壞西方團結，並計畫按俄方的要求凍結戰爭。

這些大多來自去年7月至11月的文件顯示，拉攏德國的極左及極右陣營是俄國的明確目標。並指出克宮試圖讓極左左翼黨國會議員瓦根內克特（Sahra Wagenknecht）、極左陣營及AfD之間建立新聯盟，直接干預德國政治。

事實上，今年2月25日柏林勃蘭登堡門就有約1.3萬人集會，呼籲停止向烏克蘭提供武器；集會由瓦根內克特等人領導，參與者包括數十名AfD成員。

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