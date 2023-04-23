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庫存百萬枚砲彈 南韓：願在特定條件下援助烏克蘭

編譯張君堯／即時報導
彭博報導，在距離俄烏戰爭前線半個地球之外的朝鮮半島上可能存有「超過100萬枚砲彈」，而隨著南韓總統前往美國華盛頓，這一儲備引起人們的注意。（歐新社）
彭博報導，在距離俄烏戰爭前線半個地球之外的朝鮮半島上可能存有「超過100萬枚砲彈」，而隨著南韓總統前往美國華盛頓，這一儲備引起人們的注意。（歐新社）

彭博報導，在距離俄烏戰爭前線半個地球之外的朝鮮半島上可能存有「超過100萬枚砲彈」，而隨著南韓總統來美，這一儲備引起人們的注意。

南韓總統尹錫悅表示其政府可能願意改變在特定條件下向烏克蘭提供援助的政策，這對拜登（Joe Biden）總統來說是個好消息，他一直在尋求合作夥伴的幫助以緩解基輔當局長期來看的彈藥短缺問題。尹錫悅辦公室表示「任何提供援助的決定都取決於俄羅斯在加強對平民的襲擊方面會走得多遠」，尹錫悅定於26日會見拜登並進行國事訪問，而安全和經濟合作是議程的重中之重。

中央情報局（CIA）前南韓議題分析師指出「對尹錫悅造成壓力的因素將是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是否會回應首爾當局向基輔靠攏的決定，如加強與北韓的軍事合作」，克里姆林宮曾表示若南韓向烏克蘭提供武器將使其成為「衝突參與者」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）一直在尋求南韓的軍武援助，甚至在去年4月向南韓議會發表談話時親自呼籲。據悉，兩韓擁有世界上最大的兩支砲兵部隊，數千門大砲隔著非軍事區相互對準並儲存數十萬枚砲彈，出於安全原因，南韓國防部官員不願就其庫存彈藥數量發表評論，北韓也不向外界發布此類資訊。

此外，白宮似乎正在為南韓向東歐等地國家出售軍武開綠燈，而國防承包商也爭先恐後地完成將運往面臨中國威脅的基輔和台北的軍武訂單。

南韓 烏克蘭 拜登

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