俄戰機誤射國內城市 主街炸出20公尺寬巨坑

俄羅斯媒體塔斯社援引國防部消息稱，一架俄羅斯戰機20日晚間向邊境城市、靠近烏克蘭的貝爾哥羅德誤射武器，最終造成爆炸和損壞建築物。（Getty Images）

俄羅斯 媒體塔斯社（Tass）援引俄羅斯國防部消息稱，一架俄羅斯戰機20日晚間向邊境城市、靠近烏克蘭 的貝爾哥羅德（Belgorod）誤射武器，除在一條主要街道地面炸出20公尺大坑外，另有四輛車被炸毀，四棟公寓建築物受損，以及兩人受傷。

報導指出，一架蘇愷-34戰鬥機（Su-34）在貝爾哥羅德上空飛行時，「意外發射彈藥」，不過並未明確指出誤射的是哪種武器。當局宣布調查已在進行中。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）宣布進入緊急狀態，並在電報中透露「一條主要街道上有一個20公尺寬的大坑洞」，還補充說「四輛汽車和4棟公寓受損」。

爆炸發生時，俄國網路論壇盛傳是烏克蘭發動攻擊，但俄國國防部罕見出面快速澄清，坦承烏龍。圖為爆炸造成的彈坑。

另外，在烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)敦促西方盟友運送更多戰機和長程飛彈之後，美國21日將在德國召開會議，討論對烏克蘭的進一步支援。來自大約50國的代表將聚集在德國的蘭斯坦美軍基地(Ramstein Air Base)，協調他們對基輔的支持。

央廣引述法新社報導，北大西洋公約組織(NATO)祕書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)，也將出席會議。他20日在烏克蘭首都基輔(Kyiv)訪問，這是他自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來的首次到訪。

另據共同社21日引述日本政府官員的話報導，七大工業國（G7 ）正考慮對俄羅斯採取幾乎全面性的出口禁令。

對此，日本內閣官房長官松野博一表示，政府知悉報導，但不願多加評論G7各國之間對進一步加強制裁俄羅斯進行的意見交流，「重要的是盡快結束俄羅斯的入侵，G7對俄羅斯和對俄羅斯強力的支持採取嚴格制裁措施的立場一致。」

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，克宮正密切關注，知道美國和歐盟正積極考慮祭出新制裁；當局認為，目前實施的禁令以及新的舉措會重創全球經濟，可能助長全球經濟危機的趨勢。