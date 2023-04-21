俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（左）20日突然造訪烏克蘭，並與澤倫斯基會面。（歐新社）

烏克蘭 媒體和北約 組織（NATO）官員表示，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天祕訪基輔。這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，史托騰柏格首次訪問基輔。烏克蘭總統澤倫斯基 則再度要求北約讓烏克蘭加入聯盟，同時應提供更多戰機和長程武器援助。

中央社引述法新社報導，一名北約官員表示：「北約秘書長目前在烏克蘭。我們將儘快發布更多資訊。」北約矢言和烏克蘭同一陣線，對抗俄羅斯。「基輔獨立報」（Kyiv Independent）則刊出史托騰柏格在基輔市中心一處陣亡將士紀念碑前的照片。照片中，史托騰柏格在陣亡將士紀念碑前低垂著頭。

北約秘書長史托騰柏格（右）20日秘訪基輔，在陣亡將士紀念碑前悼念。（路透）

史托騰柏格秘訪基輔是在俄羅斯入侵烏克蘭14個月之後，同時也在烏克蘭預計展開反攻之前。

澤倫斯基在與史托騰柏格的聯合記者會上說：「現在是採取適當決定的時刻。」他不斷敦促北約讓烏克蘭加入。

澤倫斯基表示，烏克蘭若能收到正式入會邀請，北約7月的峰會「將是歷史性的」。史托騰柏格本月稍早已邀請澤倫斯基，參加7月舉行的北約峰會。

針對部分北約成員國不願提供長程火箭、現代戰機和裝甲車給基輔，澤倫斯基也要求北約協助克服。史托騰柏格表示，北約將「確保烏克蘭能夠戰勝俄羅斯，但無法提供（烏國）立即加入聯盟的可能性。烏克蘭的未來在北約，所有盟國都同意這一點。與此同時，聯盟與現有盟友的主要重點是確保烏克蘭獲勝。」

另一方面，丹麥今天宣布，與荷蘭攜手採購並捐贈14輛豹2式（Leopard 2）戰車給烏克蘭。這型戰車長期列在烏克蘭的軍援願望清單上，如今基輔正獲得更多重型武器供應承諾。聲明指出，這批戰車估計所需的1億6500萬歐元（約1.8億美元）花費將由兩國平均分擔，將自明年第一季開始供應。

烏克蘭首都基輔當地時間19日晚間，空中突然閃過一道肉眼可見的神祕橘紅光束，照亮了整個夜空。（取材自推特）

另據BBC News報導，一道神祕明亮閃光昨晚10時左右畫破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。

基輔市軍政機關負責人先前表示，閃光源自於一枚返回地球的NASA衛星。不過NASA發言人說那枚衛星「仍然在軌道中」。烏克蘭太空機構今天表示，那或許是隕石造成，但也表示沒有足夠資料可以斷定可能導致閃光的「確切本質」。

專家排除閃光源自經俄羅斯飛彈和無人機攻擊的可能，「不是飛彈攻擊，我們的防空系統沒有運作。」