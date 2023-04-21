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軍援烏？韓：取決於俄作為 若大規模屠殺平民將出手

編譯中心／綜合20日電
南韓總統尹錫悅日前對媒體暗示，不排除軍援烏克蘭，引發俄羅斯回嗆將提供武器給北韓。（美聯社）
南韓總統尹錫悅日前對媒體暗示，不排除軍援烏克蘭，引發俄羅斯回嗆將提供武器給北韓。（美聯社）

南韓總統尹錫悅日前對媒體暗示，不排除軍援烏克蘭，引發俄羅斯回嗆將提供武器給北韓。南韓總統府官員今天表示，是否軍援烏取決於俄國的行動。

路透18日刊登南韓總統尹錫悅專訪，替訪美暖身。他在專訪中說，如果俄羅斯對平民展開大規模襲擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的行為，南韓可能難以堅持僅提供人道主義或經濟援助的立場。分析指出，此番話暗示對烏軍援的可能性。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨針對尹錫悅的發言表示，任何向基輔供應武器的行為，都被認為是「公開敵對的反俄行為」。

南韓總統府今天重申：「如果出現國際社會嚴肅看待的殺戮情況，南韓無法袖手旁觀。」

一名匿名的南韓總統府官員告訴媒體：「接下來會發生什麼事，取決於俄羅斯。」他指出，南韓不提供武器給戰爭中國家的政策，嚴格來說並非法律，只是一項「自願」承諾，「除非發生大規模平民死亡，我們會維持現有立場。」

此外，尹錫悅在訪問中稱，台灣議題不純粹是兩岸問題，而和兩韓關係一樣均屬全球性議題，並表示堅決反對武力改變現狀。

中國大陸外交部發言人汪文斌20日對此回應，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

南韓外交部當天隨即聲明，尹錫悅受訪時提及的反對武力改變現狀，是國際社會普遍的原則，但汪文斌卻做出「不容他人置喙」的回應，「使人不得不批評（大陸）這項嚴重的外交失禮，也令人懷疑中國的國格」。

鑑於北韓問題以及大陸長年是南韓最大貿易夥伴和重要的出口市場，這次是歷屆的南韓政府，罕見就台灣議題強硬回擊北京。

南韓 俄羅斯 北韓

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