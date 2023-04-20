我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

葉倫：建立對中健康經濟關係非脫鉤 兩領域不妥協

未遭攻擊下神秘閃光劃破基輔夜空 當局猜測是隕石

中央社基輔20日綜合外電報導
一道神秘明亮閃光19日晚間劃破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。Getty Images
一道神秘明亮閃光19日晚間劃破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。Getty Images

一道神秘明亮閃光昨天晚間劃破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。官員先前已經否認那是衛星或俄羅斯飛彈攻擊；烏克蘭太空機構今天表示，那或許是隕石造成。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，當地時間昨天晚間10時左右基輔上空突然閃現明亮光芒。

影片來源：youtube/ Sky News

法新社報導，基輔市軍政機關負責人先前表示，閃光源自於一枚返回地球的美國國家航空暨太空總署（NASA）衛星。不過NASA發言人告訴法新社，烏克蘭方面說的那枚衛星「仍然在軌道中」，所以不是這麼一回事。

烏克蘭國家太空局控制中心副主任科爾尼延科（Igor Korniyenko）今天表示：「我們無法斷定那是什麼，不過我們推測那是一顆隕石。」

但是他表示，沒有足夠資料可以斷定可能導致閃光的「確切本質」。

「我們的觀察裝置顯示，那是一起威力強大的爆炸。我們記錄到閃光，也確認所在位置。」

NASA本週稍早曾經宣布一枚300公斤重的退役衛星將會在昨天某個時候重返大氣層。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）今天表示：「那到底是什麼，只有專家才能找到答案。」

波普科排除閃光源自經常來襲的俄羅斯飛彈和無人機攻擊的可能。他說：「不是飛彈攻擊，我們的防空系統沒有運作。」

他表示，這起閃光事件源自「一個不明飛行物體墜落」，並且表示它發出的光芒「讓基輔民眾既興奮又害怕受傷害」。

烏克蘭空軍也表示，閃光「與衛星或隕石墜落有關」。

一道神秘明亮閃光19日晚間劃破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。Getty Im...
一道神秘明亮閃光19日晚間劃破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。Getty Images

烏克蘭 太空 NASA

上一則

南韓Airbnb房東不願退租 中國房客千元水電氣單報復

下一則

在韓中國僑領 疑設立祕密警察站

延伸閱讀

北約秘書長訪烏 澤倫斯基要求加入並提供長程武器

北約秘書長訪烏 澤倫斯基要求加入並提供長程武器
國家偵察局計畫增加在軌衛星 10年內數量多4倍

國家偵察局計畫增加在軌衛星 10年內數量多4倍
普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍

普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍
地下海洋有生命？歐洲發射探測器 探索木星數個冰衛星

地下海洋有生命？歐洲發射探測器 探索木星數個冰衛星

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷