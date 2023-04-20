未遭攻擊下神秘閃光劃破基輔夜空 當局猜測是隕石

一道神秘明亮閃光19日晚間劃破烏克蘭首都基輔上空，民眾議論紛紛。Getty Images

一道神秘明亮閃光昨天晚間劃破烏克蘭 首都基輔上空，民眾議論紛紛。官員先前已經否認那是衛星或俄羅斯飛彈攻擊；烏克蘭太空 機構今天表示，那或許是隕石造成。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，當地時間昨天晚間10時左右基輔上空突然閃現明亮光芒。

影片來源：youtube/ Sky News

法新社報導，基輔市軍政機關負責人先前表示，閃光源自於一枚返回地球的美國國家航空暨太空總署（NASA ）衛星。不過NASA發言人告訴法新社，烏克蘭方面說的那枚衛星「仍然在軌道中」，所以不是這麼一回事。

烏克蘭國家太空局控制中心副主任科爾尼延科（Igor Korniyenko）今天表示：「我們無法斷定那是什麼，不過我們推測那是一顆隕石。」

但是他表示，沒有足夠資料可以斷定可能導致閃光的「確切本質」。

「我們的觀察裝置顯示，那是一起威力強大的爆炸。我們記錄到閃光，也確認所在位置。」

NASA本週稍早曾經宣布一枚300公斤重的退役衛星將會在昨天某個時候重返大氣層。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）今天表示：「那到底是什麼，只有專家才能找到答案。」

波普科排除閃光源自經常來襲的俄羅斯飛彈和無人機攻擊的可能。他說：「不是飛彈攻擊，我們的防空系統沒有運作。」

他表示，這起閃光事件源自「一個不明飛行物體墜落」，並且表示它發出的光芒「讓基輔民眾既興奮又害怕受傷害」。