俄官方評估 俄烏戰爭導致俄方過度仰賴中國技術

習近平日前訪問俄羅斯總統普亭。中國已一再表示並未向俄羅斯提供武器，並指責美國向烏克蘭輸送武器激化了衝突。（路透）

大約十個月前，俄羅斯 官員對於過度依賴中國技術的風險私下提出疑慮，由於美國和歐盟制裁，導致俄國 無法找到替代的供應商。

俄國數位發展、通信和大眾傳媒部一份未公開的評估報告顯示，不少俄國官員擔心，華為等中國公司可能獨霸俄國市場，對俄羅斯的資安網路構成風險。

對這份文件知情的歐洲官員表示，從俄國官方員的顧慮來看，俄國國產技術不夠先進，入侵烏克蘭 後又和其他外國市場隔絕，把自己逼到了牆角。這份於2022年夏季草擬的報告尤其凸顯晶片、網路設備和電子產品的風險。

彭博新聞先前報導，俄羅斯當局正想辦法從中國內地和香港等第三方進口了一些被制裁的歐美元件。但美國和歐盟 如今正收緊貿易限制措施，俄方採購先進技術的可能更加困難。

俄羅斯擔心過度依賴華為、中國移動等公司。美國和歐洲一些地區也對在資訊網路敏感部分使用中國技術所帶來的安全風險感到不安。

知情人士告訴彭博，這份文件證實最近有報導說俄國正從中國採購無線電電子、路由器、基地台、微電子、晶片和半導體材料等技術。

官員表示，這份文件並未提到武器，但美國已經制裁多家中國業者，理由是他們涉嫌供應用於烏克蘭戰爭軍事用途的零組件和產品。

了解這份文件的一位歐洲外交官表示，目前並沒有跡象顯示中國向俄國提供直接軍事支持，但美國及其盟友有把握察覺來自中國的一切重要軍事裝備的動向。

拜登政府已警告北京不要向莫斯科提供武器。中國也一再表示並未向俄羅斯提供武器，並指責美國向烏克蘭輸送武器激化了衝突。