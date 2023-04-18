普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍

總統澤倫斯基(前右)視察遭到俄軍猛烈砲擊的東部前線城鎮阿夫迪夫卡。(美聯社)

烏克蘭 總統府今天公布，總統澤倫斯基 16日視察遭到俄軍猛烈砲擊的東部前線城鎮阿夫迪夫卡。此前，克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普亭 親自視察位於烏克蘭境內的俄軍據點。

法新社報導，烏國總統府官網指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親訪俄羅斯掌控的頓內次克巿（Donetsk）附近阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的「前進陣地」（advanced positions），為現場烏軍帶來東正教復活節祝福。

官網公布的照片可見，澤倫斯基和士兵們圍坐在放著傳統復活節蛋糕的桌旁。東正教徒在本月16日慶祝復活節。

克里姆林宮稍早宣布，普亭（Vladimir Putin）昨天視察烏國境內的2個前線地區，烏方隨後公布澤倫斯基的上述行程，並痛批普亭此行形同走訪俄國的「犯罪」現場。

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根據俄方說法，普亭昨天親自視察赫松（Kherson）及盧甘斯克（Luhansk）地區軍事據點，這是俄羅斯併吞烏克蘭4州後，他首度視察赫松前線，莫斯科將此行描繪成某種里程碑。儘管俄國並未完全掌控烏國4州，莫斯科仍聲稱對這些地區擁有主權。

普亭出訪行程發生在中國國防部長李尚福到訪莫斯科期間。李尚福表示，此行旨在表明北京強化中俄戰略關係的決心。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）痛批，普亭對「大規模謀殺的始作俑者進行『特殊訪問』」，還說他拜訪占領區的行程是他「最後一次去享受爪牙們所犯的罪行」。

普亭視察的消息曝光後，烏克蘭官員表示，俄軍對赫松市（Kherson）市中心發動砲擊，造成1人喪生、9人受傷。

俄軍上周襲擊烏東斯拉夫揚斯克巿（Sloviansk）一棟公寓樓房，造成包括1名2歲男孩在內共15人死亡、24人受傷。