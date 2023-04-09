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美軍文件洩露：俄戰機險在烏克蘭附近擊落英偵察機

編譯張君堯／即時報導
美軍一架「死神」無人機日前在國際空域執行例行偵察任務，2架俄羅斯Su-27戰機多次飛到無人機前方與傾倒航空燃料。（歐新社）
美軍一架「死神」無人機日前在國際空域執行例行偵察任務，2架俄羅斯Su-27戰機多次飛到無人機前方與傾倒航空燃料。（歐新社）

根據網路社群上流傳的一份外洩的美國軍方文件，去年一架俄羅斯戰鬥機差點擊落一架英國偵察機，事件細節比先前官方的說法「更為嚴重」，且可能將美國及北約盟國直接捲入烏克蘭戰爭。

華盛頓郵報報導，這份文件是引發司法部調查、共計多達數十份洩露的美國國防部機密文件之一，其中提到「這起事件去年9月29日發生在克里米亞海岸附近，一架英國皇家空軍RC-135『鉚接』偵察機（Rivet Joint）幾乎被擊落」。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）去年10月便曾向英國下議院披露這一事件，當時他提到2架俄羅斯蘇愷-27戰鬥機（Su-27）在黑海國際領空攔截RC-135，其中一架甚至僅距離英國偵察機15英尺（約4.57公尺），華勒斯更稱「其中一架俄羅斯戰機發射一枚飛彈」，並表示自己已與俄羅斯高層進行交談。

這一事件凸顯西方軍事官員在試圖援助烏克蘭軍隊和收集有關戰爭的訊息時試圖維持公平，而不是直接捲入與莫斯科當局的衝突。根據北約的條約，如果成員國受到武裝襲擊，聯盟所有成員都會將其視為對自己的襲擊並應對。

美國國防官員拒絕就洩露文件的內容發表評論，英國駐華盛頓大使館的官員也拒絕回應。

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