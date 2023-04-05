俄移交核飛彈戰術系統 白俄軍隊接受俄軍訓練

俄羅斯國防部長紹伊古表示，已將伊斯坎德M(Iskander-M)作戰戰術飛彈系統移交給白俄羅斯軍隊。(路透)

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）上月表示，將在俄羅斯的盟友白俄部署戰術（tactical）核武器，在國際社會廣泛批評聲浪下，莫斯科和明斯克4日宣布，白俄軍隊已開始接受一套俄羅斯具備核能力的飛彈系統訓練。

戰術核武器是戰地武器，雖然具有毀滅性，但是與長程戰略核武相比，爆炸力較小。

據中央廣播電台報導，俄羅斯國防部 長紹伊古（Sergei Shoigu）指出，伊斯坎德M（Iskander-M）作戰戰術飛彈系統已移交給白俄羅斯 軍隊。白俄羅斯的工作人員3日便開始使用這套系統的培訓。

白俄羅斯國防部的電報指出，這些部隊的工作人員將在俄羅斯武裝部隊的一個訓練場接受完整的訓練周期，但並說明訓練將持續多久。

普亭的動作引發國際對核衝突的擔憂，但是專家和各國政府認為，普丁的決定不太可能改變烏克蘭戰爭的進程。

另據英國金融時報報導，俄羅斯當局深恐國內菁英分子叛逃和洩漏機密，俄羅斯安全單位嚴格限制國營企業的出國條件，甚至沒收一些要員和前官員的護照，以防止他們出國。