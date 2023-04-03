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俄咖啡館軍事部落客炸死案增至32傷 一女嫌被捕

中央社聖彼得堡3日綜合外電報導
26歲住在聖彼得堡的女子崔歐波娃（Darya Tryopova，中）疑似涉入這起爆炸案而遭到逮捕。路透
26歲住在聖彼得堡的女子崔歐波娃（Darya Tryopova，中）疑似涉入這起爆炸案而遭到逮捕。路透

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國衛生部報導，昨天發生在聖彼得堡一間咖啡館，炸死俄國著名軍事部落客塔塔爾斯基的爆炸案，傷者增至32人，10人傷勢嚴重。一名女嫌被捕。

美聯社報導，塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）高調支持俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。爆炸案發生地點是在俄國第2大城聖彼得堡歷史核心區的尼瓦河（Neva River）河畔一間咖啡館。根據俄國官員說法，他當時正在主持一場討論會。

路透社報導，本案看來是在俄羅斯境內第2起與俄烏戰爭有密切關聯的人物遭到暗殺事件。目前尚不清楚幕後主謀是誰。俄國國家調查委員會（Investigative Committee）表示已往謀殺方向展開調查。

法新社報導，俄羅斯反恐委員會今天指控主謀是烏克蘭國安單位及與俄國反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）有關的「特工」。「這起恐怖攻擊是由烏克蘭國安單位策劃，並受到與所謂反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）合作的特工協助。」反貪腐基金會是納瓦尼的組織。

俄羅斯媒體與數名軍事部落客指出，塔塔爾斯基當時與民眾座談，一名女子遞給他一個箱子，裡面裝著一個他的半身像作為禮物，這個半身像似乎暗藏炸彈，引發爆炸。

主辦這場座談會的一個俄羅斯愛國團體承認，儘管他們已經採取安全措施，事後證明這些措施不夠充足。

現場目擊者史莫特洛娃（Alisa Smotrova）錄製影片表示，一位自稱娜斯佳（Nastya）的女子在座談會上向塔塔爾斯基提問，兩人也對談。娜斯佳還說她做了一個塔塔爾斯基半身像要送給他，但警衛要求她將物件留在門口，以防裝有炸彈，兩人對此戲謔大笑。娜斯佳於是將門口的半身像取來交給塔塔爾斯基。

塔塔爾斯基據稱將半身像放在附近的桌上，接著就發生爆炸。根據史莫特洛娃描述，事發後人們驚慌奔逃，有些人被震碎的玻璃刺傷滿身是血。

俄國調查委員會表示，26歲住在聖彼得堡的女子崔歐波娃（Darya Tryopova）疑似涉入這起爆炸案而遭到逮捕。她先前曾因為參加反戰集會而遭到拘留。

在俄羅斯傳訊應用程式（app）頻道張貼的一支影片顯示，發生爆炸案的咖啡館桌椅遭破壞並沾有血跡，地上四散玻璃碎片。

俄羅斯媒體表示，調查人員鎖定半身像作為可能的爆炸來源，但不排除嫌犯在座談會前預先將一枚爆裂裝置放在咖啡館內。

截至目前尚無人公開宣稱犯案，但俄羅斯的軍事部落客與愛國評論家立即將矛頭指向烏克蘭，並將本案與去年8月俄國民族主義電視評論員達利亞．杜金（Darya Dugina）遭汽車炸彈炸死相提並論。

達利亞是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的盟友、極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒，當時她駕駛自己的休旅車行經首都莫斯科郊區時，一枚安裝在車上的爆裂裝置透過遙控引爆將她炸死。俄國當局將責任歸咎於烏克蘭軍事情報當局，但基輔否認涉案。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，塔塔爾斯基的活動「招致基輔政權的仇恨」，還說他與其他俄國軍事部落客長期面臨烏克蘭的威脅。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則在推特（Twitter）發文表示，塔塔爾斯基炸死案是俄羅斯內部鬥爭。「罐子裡的蜘蛛正在自相殘殺。（俄國）國內恐怖主義成為內部政治鬥爭工具，只是遲早問題。」

俄羅斯聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，炸死俄國著名軍事部落客塔塔爾斯基。圖為事發...
俄羅斯聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，炸死俄國著名軍事部落客塔塔爾斯基。圖為事發現場有警察在看守。歐新社
2日發生在聖彼得堡一間咖啡館，炸死俄國著名軍事部落客塔塔爾斯基(圖)的爆炸案，傷...
2日發生在聖彼得堡一間咖啡館，炸死俄國著名軍事部落客塔塔爾斯基(圖)的爆炸案，傷者增至32人，10人傷勢嚴重。一名女嫌被捕。Getty Images

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