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德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

編譯中心／綜合1日電
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

俄烏戰爭持續超過一年，在西方盟國接連軍事援助之後，德國開第一槍表示「不再提供軍備」。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器的庫存已經不足，無法在2030年前完全填補現有的武器缺口，「我們不能將所有的一切都給別人」。

據路透報導，專家表示，由於冷戰結束後數十年的投資不足，德國聯邦國防軍已經疲憊不堪，鑑於捐贈給烏克蘭的武器和彈藥大多尚未更新，德國聯邦國防軍的狀況比一年前更糟。

來源：推特

佩斯托瑞斯被任命為部長時就表示，將軍備預算提升到GDP的2%是他的主要任務，目前約為 1.5%。

此外，波蘭總理莫拉維茨奇今天指出，烏克蘭已經下訂100輛Rosomak多用途輪型裝甲車，這款裝甲車是根據芬蘭的許可在波蘭製造。Rosomak為一款8x8多用途輪型裝甲車，是根據芬蘭派翠亞公司（Patria）的許可生產製造。

另一方面，美國參謀首長聯席會議主席密利上將在軍聞網媒「防務一號」（Defense One）3月31日刊登的獨家專訪表示，烏克蘭今年不大可能把全部的俄軍驅逐出國土。

密利表示，烏克蘭總統澤倫斯基曾多次公開表示，烏克蘭的目標是要把每一個俄羅斯人踢出俄軍占領下的烏國領土，「這是一個非常艱鉅的軍事任務」。對此他進行了嚴峻的現狀分析，「我認為今年短期內不太可能完成」。

美國參謀首長聯席會議主席密利上將。資料照片。（美聯社）
美國參謀首長聯席會議主席密利上將。資料照片。（美聯社）

不過，密利接著說，「這是他們目標，他們當然有權利這麼做，這是他們的國家。在這一點，他們處於道德的制高點」。他也表示，俄羅斯在戰略上與行動上「已經失敗了」，「現在他們同樣在戰術上失敗了」。

烏克蘭 德國 密利

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