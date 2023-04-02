烏克蘭神職人員涉嫌美化戰爭、煽動分裂 暫遭居家監禁

烏克蘭政府指控「烏克蘭的正教會」都主教巴夫洛（立者）涉嫌美化俄羅斯侵烏、煽動宗教分裂，並在1日聽證會後判處其居家監禁。（Getty Images）

烏克蘭 一個教會疑與莫斯科有往來，當中一名神職人員已因涉嫌美化俄羅斯 侵烏、煽動宗教分裂而遭當局調查，並在聽證會後遭處居家監禁。

路透報導，基輔當局目前正在取締「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC），理由是它立場親俄且與莫斯科當局合作。烏克蘭的正教會則否認指控。

烏克蘭的正教會發布聲明說，基輔法院同時命令都主教巴夫洛（Metropolitan Pavlo）配戴電子監控裝置。烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）與烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導指出，巴夫洛被下達60天的居家監禁。

檢方表示，居家監禁和電子監控設備屬預防措施，他們將持續調查巴夫洛一案。

法新社報導，烏克蘭安全局（SBU）表示，巴夫洛涉嫌「辯護、否認俄軍入侵烏克蘭之舉，美化俄軍成員」，並在「種族、民族、地區和宗教方面妨礙公民平等」。

而這項最新發展之前，烏國當局曾發布驅逐令，限期要求「烏克蘭的正教會」神職人員搬離基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）。而驅逐令期限已於3天前到期。

今天修道院外可看到包括神職人員在內的數十名支持者手持宗教標誌，在一小群反對者前祈禱。

基輔洞窟修道院等多個宗教場所，去年即因涉嫌與俄羅斯特工往來而遭到烏國安全部門突擊搜查。

烏克蘭還有一個「烏克蘭正教會」（Orthodox Church of Ukraine, OCU），一個完全獨立於莫斯科的個別機構。

根據烏國媒體，巴夫洛在今天稍早發布錄影聲明否認支持俄國 侵烏。他說：「他們說我支持俄羅斯全面入侵烏克蘭。我先前說過了，我現在和未來仍舊會說，我譴責對我們國家的所有攻擊，俄羅斯和（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的所作所為是毫無正當性的。」