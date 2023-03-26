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最長戰役 烏：穩住了巴赫姆特戰局

編譯中心／綜合25日電
巴赫姆特前線撤離一名受傷的軍人。(Getty Images)
巴赫姆特前線撤離一名受傷的軍人。(Getty Images)

烏克蘭當局表示，烏軍正成功穩住巴赫姆特市周圍戰局。烏東城市巴赫姆特之戰是自俄羅斯入侵以來兩軍交戰時間最長戰役，該市已被戰火摧毀。

中央社引述法新社報導，巴赫姆特（Bakhmut）據估計曾經約有7萬人口，但在歷經俄烏兩軍數月以來的激烈戰鬥後，當地幾乎已經沒有平民。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）通話後於昨晚指出，前線情勢以「巴赫姆特最為難困」。扎盧茲尼在臉書上表示：「由於國土防衛軍的巨大努力，我們正成功穩定當地戰局。」

根據英國國防部最新情報更新，俄軍對巴赫姆特的進攻「大致上已經停滯」。巴赫姆特經歷自俄羅斯入侵以來最長的戰鬥，在俄烏雙方激戰下，該城基本上已經成一座廢墟，平民皆已經撤出。

此外，波蘭總理莫拉維茨奇表示，彈藥製造商迪札門特將大幅擴增產能，以配合歐盟出資為烏克蘭提供彈藥的行動。迪札門特是國營波蘭軍備集團（Polska Grupa Zbrojeniowa）子公司。路透報導，歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）計劃在27日視察迪札門特（Dezamet）。

據悉，瑞典、挪威、芬蘭與丹麥的空軍指揮官日前表示已簽署意向書，希望建立統一的北歐防空系統，以應對來自俄羅斯日益成長的威脅。丹麥空軍指揮官達姆少將（Jan Dam）表示，「我們的聯合機隊可與一個歐洲大國相提並論。」

根據4個國家軍方聲明，這項防空計畫目的是希望能在北大西洋公約組織（NATO）現行已知方式下聯合運作。

基輔表示，其部隊正在「設法穩定」烏東鹽礦小鎮巴赫姆特周遭的局勢。圖為一名烏克蘭士...
基輔表示，其部隊正在「設法穩定」烏東鹽礦小鎮巴赫姆特周遭的局勢。圖為一名烏克蘭士兵在巴赫姆特附近與俄軍戰鬥。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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