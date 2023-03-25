英擬供烏克蘭貧鈾彈 普亭：若成真將以牙還牙

俄羅斯總統普亭。（路透）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）今天揚言，一旦烏克蘭從西方國家手中取得貧鈾彈藥，莫斯科也將在烏國部署同樣的彈藥。英國 當局日前證實，計劃向基輔供應這種彈藥。

法新社報導，普亭接受俄國電視台採訪時表示，「毫不誇張地說，我們有數十萬枚這樣的砲彈，但我們還沒用過它們。」

他還說，這些武器「可以被列為對人類…與環境最有害且最危險的武器。」

英國當局20日證實，將提供給烏國的彈藥當中含有貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）。這種重金屬之所以用於製成武器，主要因為具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲。

不過，貧鈾對使用武器的士兵和武器發射地區的平民來說是有毒物質，因此頗具爭議。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本月22日曾強調，俄羅斯是唯一談論核風險升高的國家，且貧鈾彈是傳統武器，並非核武。

他在宣布英國國際科技戰略的場合中說：「並無核升級情況。世界上唯一談論核問題的國家是俄羅斯。俄羅斯並未受到威脅，這件事純粹關於協助烏克蘭自我防禦。」

柯維立還表示：「值得確定讓每個人都了解，不是因為貧鈾彈的名稱中含有鈾字，就代表這些是鈾彈。這些不是核彈藥，純粹只是傳統彈藥。」