冒充美前駐俄大使 俄羅斯搞笑藝人成資訊戰工具

兩名俄國搞笑藝人冒充美國前駐俄大使，播打視訊電話給外國官員。(Getty Images)

支持俄羅斯 當局的兩名俄國 搞笑藝人近來冒充美國前駐俄大使，播打視訊電話給外國官員。研究人員說，這是配合俄烏戰爭爆發後俄國散布假消息的行動，以迷惑西方高層官員。

法新社報導，這兩位藝人名為庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和史托理亞洛夫（Alexei Stolyarov），藝名為沃萬與萊克斯（Vovan and Lexus）。

他們一向惡整各國政治人物和名流，從加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和英國前首相強生（Boris Johnson）到英國歌手艾爾頓強（Elton John）都不放過。

曾被稱為俄國版「搗蛋二人組」（Jerky Boys）的沃萬與萊克斯，長期以來都否認與俄國當局有任何關聯，但如今似乎已從單純的惡搞搭檔轉變為親克里姆林宮的資訊戰工具。

網路安全研究人員指出，自俄羅斯侵略烏克蘭 的戰爭開打以來，北美洲和歐洲比較高調批評俄國的官員被沃萬與萊克斯惡搞的頻率已增加。

前美國駐莫斯科大使麥弗爾（Michael McFaul）去年9月在推特貼文說：「注意，使用電話號碼+1（202） 7549885的人是在冒充我。」

推文中說：「如果各位用這個號碼連到一個影音平台，就會看到人工智慧施展的『深偽技術』（deepfake），其中的偽造人物長相和說話方式很像我，但並不是我，這是俄國的新作戰武器。」

麥弗爾還說，騙子提出的問題「顯然是為了要破壞烏克蘭的外交和作戰努力」。

總部設在美國加州的資安公司Proofpoint指出，公司內部分析家「有高度自信」地評估，這是沃萬與萊克斯的傑作，兩人的網路代號為TA499。

這家公司的研究人員告訴記者：「有一段時間，TA499冒充麥弗爾的身份，試圖取得與國際高層官員聯繫的機會。」