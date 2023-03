俄羅斯南部頓河羅斯托夫市的俄羅斯聯邦安全局1棟建築物16日起火。(路透)

俄羅斯聯邦安全局(FSB)位於俄國 南部頓河羅斯托夫(Rostov-on-Don)市的1棟建築物16日爆炸失火,造成至少1人喪生、兩人受傷。當地距離俄烏邊界僅約70公里。

該建築隸屬FSB的地區邊境巡邏部門。發在社群媒體 的影片顯示,這棟位於市區的建築黑煙滾滾,火車從中竄出,引起路人圍觀。

影片來源:YouTube THe Times and The Sunday TImes

地區首長戈盧別夫(Vasily Golubev)在即時通訊軟體Telegram指稱,火災是用電短路引起,接著導致燃料和潤滑劑的容器或櫃子爆炸,延燒800多平方公尺。當局開始疏散民眾,對鄰近建築沒有立即危險。