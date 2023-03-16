我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

戰力不足 俄4月再增兵40萬 傳徵召女囚上戰場

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯兵源吃緊，傳將徵召「女囚」上戰場，至少已有百人被派往前線。（取材自推特）
俄羅斯兵源吃緊，傳將徵召「女囚」上戰場，至少已有百人被派往前線。（取材自推特）

俄烏戰爭進行至今逾一年，俄羅斯已出現戰力不足的情況，不僅動員30萬預備役、找上傭兵組織，4月1日起將啟動新一輪募兵，預計新增40萬兵力；此外，先前俄國也自監獄召募罪犯參戰，但因男囚在戰爭中死傷慘重，使克里姆林宮將目標轉向「女囚」，且目前已有至少100人被送往前線。

據媒體報導，烏克蘭國防部13日指出，上周有人發現一輛載運囚犯的火車正駛向頓涅茨克（Donetsk）地區，其中一節車廂滿載女性囚犯；烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，由於部隊損失慘重，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已開始尋找「替代人力來源。」

囚犯人權組織Russian Behind Bars Foundation創辦人之一羅曼諾瓦（Olga Romanova）證實此消息，並指出俄羅斯可能從去年底起，就開始招募女囚上戰場作戰。據了解，目前已有至少100名女囚被送往前線，但尚無法確認她們是自願或遭強迫入伍。

烏克蘭軍方官員2月曾表示，俄羅斯在頓涅茨克的一個流放地招募了50名女囚，她們被送往俄羅斯接受軍事訓練，之後再返回烏克蘭作戰。

據自由歐洲電台／自由電台（RFE／RL）報導，俄羅斯國防部各地區發出命令，指出應與哪些人簽署相關文件。幾家地方媒體立即公布了合同兵的總數，根據國防部的計畫，有必要補充40萬人。

去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）
去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）

另外，一項擴大徵兵入伍年齡上限的法案，已於上周提國會下議院審議，將原先的徵兵年齡門檻從27歲上調至30歲，不過須歷經一至三年的過渡期，最低門檻才會從18歲上調至21歲。外界批評此舉是為了增加符合徵召入伍資格的人數，以彌補入侵烏克蘭戰爭的大規模人力短缺。

而在基輔當局尋求提高其裝甲能力以反擊入侵的俄羅斯軍隊之際，烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）14日宣布已開始為蘇聯時代的戰車生產125毫米的砲彈。

路透報導，國防工業集團指出「這些彈藥是與烏克蘭以外一個『未具名的北約國家』的合作下製造」，他們並表示，雖然這些彈藥是在國外製造，但烏克蘭人員參與製造過程。

這已經是國防工業集團與北約成員國合作生產的第二種彈藥，今年2月便曾宣布開始與另一個未具名的北約國家聯合生產120毫米迫擊砲彈。

在基輔當局尋求提高其裝甲能力以反擊入侵的俄羅斯軍隊之際，烏克蘭國防工業集團14日...
在基輔當局尋求提高其裝甲能力以反擊入侵的俄羅斯軍隊之際，烏克蘭國防工業集團14日宣布已開始為蘇聯時代的戰車生產125毫米的砲彈。（路透）
俄羅斯兵源吃緊，傳將徵召「女囚」上戰場，至少已有百人被派往前線。（取材自推特）
俄羅斯兵源吃緊，傳將徵召「女囚」上戰場，至少已有百人被派往前線。（取材自推特）

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

歐洲東南「火爆點」 紐時：黑海勢力複雜 俄烏重要戰場

下一則

尹錫悅訪日 在野批：彷彿聽到日本嘲笑聲

延伸閱讀

俄將打撈無人機殘骸 美官員：墜毀前已刪除敏感軟體

俄將打撈無人機殘骸 美官員：墜毀前已刪除敏感軟體
美俄防長為撞機事件通話 重申無意軍事衝突

美俄防長為撞機事件通話 重申無意軍事衝突
無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險

無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險
俄戰機黑海撞毀美無人機 白宮譴責 俄不認帳

俄戰機黑海撞毀美無人機 白宮譴責 俄不認帳

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
日本社會擁抱「分居婚姻」，夫妻兩人分開居住，可以維持自己的生活和社交方式。(Pexels)

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

2023-03-15 12:17

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半