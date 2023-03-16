戰力不足 俄4月再增兵40萬 傳徵召女囚上戰場

俄羅斯兵源吃緊，傳將徵召「女囚」上戰場，至少已有百人被派往前線。（取材自推特）

俄烏戰爭進行至今逾一年，俄羅斯 已出現戰力不足的情況，不僅動員30萬預備役、找上傭兵組織，4月1日起將啟動新一輪募兵，預計新增40萬兵力；此外，先前俄國也自監獄召募罪犯參戰，但因男囚在戰爭中死傷慘重，使克里姆林宮將目標轉向「女囚」，且目前已有至少100人被送往前線。

據媒體報導，烏克蘭國防部 13日指出，上周有人發現一輛載運囚犯的火車正駛向頓涅茨克（Donetsk）地區，其中一節車廂滿載女性囚犯；烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，由於部隊損失慘重，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已開始尋找「替代人力來源。」

囚犯人權組織Russian Behind Bars Foundation創辦人之一羅曼諾瓦（Olga Romanova）證實此消息，並指出俄羅斯可能從去年底起，就開始招募女囚上戰場作戰。據了解，目前已有至少100名女囚被送往前線，但尚無法確認她們是自願或遭強迫入伍。

烏克蘭軍方官員2月曾表示，俄羅斯在頓涅茨克的一個流放地招募了50名女囚，她們被送往俄羅斯接受軍事訓練，之後再返回烏克蘭作戰。

據自由歐洲電台／自由電台（RFE／RL）報導，俄羅斯國防部各地區發出命令，指出應與哪些人簽署相關文件。幾家地方媒體立即公布了合同兵的總數，根據國防部的計畫，有必要補充40萬人。

去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）

另外，一項擴大徵兵入伍年齡上限的法案，已於上周提國會下議院審議，將原先的徵兵年齡門檻從27歲上調至30歲，不過須歷經一至三年的過渡期，最低門檻才會從18歲上調至21歲。外界批評此舉是為了增加符合徵召入伍資格的人數，以彌補入侵烏克蘭戰爭的大規模人力短缺。

而在基輔當局尋求提高其裝甲能力以反擊入侵的俄羅斯軍隊之際，烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）14日宣布已開始為蘇聯時代的戰車生產125毫米的砲彈。

路透報導，國防工業集團指出「這些彈藥是與烏克蘭以外一個『未具名的北約國家』的合作下製造」，他們並表示，雖然這些彈藥是在國外製造，但烏克蘭人員參與製造過程。