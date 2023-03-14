收留烏克蘭難民 88%英人：會再做一樣的選擇

一項新研究指出，英國收留烏克蘭難民的人中有超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。（美聯社）

一項新研究指出，英國 收留烏克蘭 難民的人中，超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。

衛報報導，民間社會組織「More in Common」的民調發現，「88%接受烏克蘭難民的人會做出一樣的選擇，只有3%的人表示不會」，調查還發現「68%的英國人認為接收超過15萬名來自烏克蘭的難民是件好事，只有17%的人認為這是壞事」。

「More in Common」的民調還發現，烏克蘭難民收留計畫的總評分達到7.72分（滿分10分）、與烏克蘭難民相處的評分則為8.43，並發現許多屋主願意支援來自其他國家的難民。

一名受訪者指出「當我們的客人抵達時，我們必須自己解決所有問題，包括銀行、醫生、就業中心、生物識別簽證等，幸運的是我們有時間和資源」，不過也有如創傷、語言障礙或飲食習慣不同等文化差異的情況，但大多數人的評論都是正面的。一位提供住所的屋主表示，「這很困難，但看到這個小女孩在祖國發生戰爭的同時能在花園裡玩耍，看到她在這裡茁壯成長，這段回憶將永遠陪伴著我」。

「More In Common」的英國主管特里爾（Luke Tryl） 說，「烏克蘭之家計劃展示英國最好的一面，在全國各地有數以萬計的公民已站出來為逃離戰爭的人提供家園，這與我們過去一周聽到有關移民和難民分裂的辯論相去甚遠」，並強調「現在的首要任務是確保這樣的善意不被濫用」。

另外，義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日才因義大利重大移民船難事件召開部長會議，隔日參加副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）50歲生日派對，兩人高歌一首有關移民被發現在河裡喪生的歌曲；一位記者在現場拍下這段影片，畫面曝光後引發軒然大波。

影片中，梅洛尼與薩爾維尼開心並互相擁抱高歌義大利歌手安德瑞（Fabrizio De Andrè）的「馬里內拉之歌」（La canzone di Marinella），這首歌的靈感是來自義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）有移民被發現在河裡喪生。

義大利媒體紛紛以「刺耳」、「不合適」、「卡拉OK爭議成政治案」、「恥辱」等形容報導此事。