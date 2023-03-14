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收留烏克蘭難民 88%英人：會再做一樣的選擇

編譯中心／綜合13日電
一項新研究指出，英國收留烏克蘭難民的人中有超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。（美聯社）
一項新研究指出，英國收留烏克蘭難民的人中有超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。（美聯社）

一項新研究指出，英國收留烏克蘭難民的人中，超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。

衛報報導，民間社會組織「More in Common」的民調發現，「88%接受烏克蘭難民的人會做出一樣的選擇，只有3%的人表示不會」，調查還發現「68%的英國人認為接收超過15萬名來自烏克蘭的難民是件好事，只有17%的人認為這是壞事」。

「More in Common」的民調還發現，烏克蘭難民收留計畫的總評分達到7.72分（滿分10分）、與烏克蘭難民相處的評分則為8.43，並發現許多屋主願意支援來自其他國家的難民。

一名受訪者指出「當我們的客人抵達時，我們必須自己解決所有問題，包括銀行、醫生、就業中心、生物識別簽證等，幸運的是我們有時間和資源」，不過也有如創傷、語言障礙或飲食習慣不同等文化差異的情況，但大多數人的評論都是正面的。一位提供住所的屋主表示，「這很困難，但看到這個小女孩在祖國發生戰爭的同時能在花園裡玩耍，看到她在這裡茁壯成長，這段回憶將永遠陪伴著我」。

「More In Common」的英國主管特里爾（Luke Tryl） 說，「烏克蘭之家計劃展示英國最好的一面，在全國各地有數以萬計的公民已站出來為逃離戰爭的人提供家園，這與我們過去一周聽到有關移民和難民分裂的辯論相去甚遠」，並強調「現在的首要任務是確保這樣的善意不被濫用」。

另外，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日才因義大利重大移民船難事件召開部長會議，隔日參加副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）50歲生日派對，兩人高歌一首有關移民被發現在河裡喪生的歌曲；一位記者在現場拍下這段影片，畫面曝光後引發軒然大波。

影片中，梅洛尼與薩爾維尼開心並互相擁抱高歌義大利歌手安德瑞（Fabrizio De Andrè）的「馬里內拉之歌」（La canzone di Marinella），這首歌的靈感是來自義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）有移民被發現在河裡喪生。

義大利媒體紛紛以「刺耳」、「不合適」、「卡拉OK爭議成政治案」、「恥辱」等形容報導此事。

報導稱，相關社群媒體的民眾也表示不贊同政府選擇不參加船難喪生移民的葬禮，而是慶祝薩爾維尼生日，並歡唱不幸故事的歌曲，而這若不是故意，就是愚蠢。

義大利總理梅洛尼。（歐新社）
義大利總理梅洛尼。（歐新社）

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