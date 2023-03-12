新民調：超過80％英國人對「接受烏克蘭難民」抱持正面看法

一項新研究指出，英國收留烏克蘭難民的人中有超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。(美聯社)

一項新研究指出，英國 收留烏克蘭 難民的人中有超過80％有「正面回饋」，而大多數公眾也認為英國應繼續收留來自戰區的難民。

衛報報導，民間社會組織「More in Common」的這項民調 發現「88%接受烏克蘭難民的人會做出一樣的選擇，而只有3%的人表示不會」，調查還發現「68%的英國人認為接收超過15萬名來自烏克蘭的難民是件好事，只有17%的人認為這是壞事」。

「More in Common」的民調還發現烏克蘭難民收留計劃的總評分達到7.72分（滿分10分）、與烏克蘭難民相處的評分則為8.43，並發現許多屋主願意支援來自其他國家的難民。

一名受訪者指出「當我們的客人抵達時，我們必須自己解決所有問題，包括銀行、醫生、就業中心、生物識別簽證等，幸運的是我們有時間和資源」，不過也有如創傷、語言障礙或飲食習慣不同等文化差異的情況，但大多數人的評論都是正面的，一位提供住所的屋主表示「這很困難，但看到這個小女孩在祖國發生戰爭的同時能在花園裡玩耍，看到她在這裡茁壯成長，這段回憶將永遠陪伴著我」。

「More In Common」的英國主管特里爾（Luke Tryl） 表示「烏克蘭之家計劃展示英國最好的一面，在全國各地有數以萬計的公民已站出來為逃離戰爭的人提供家園，這與我們過去一周聽到有關移民和難民分裂的辯論相去甚遠」，並強調「現在的首要任務是確保這樣的善意不被濫用」。