烏軍堅守巴赫姆特 原因曝光：牽制俄精銳軍力

烏俄兩軍持續在烏克蘭東部城市巴赫姆特激戰。（美聯社）

俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津11日宣稱，集團旗下軍隊已逼近烏克蘭 東部城市巴赫姆特市中心，烏克蘭總統顧問波多利雅科則表示，烏軍會堅守巴赫姆特，牽制訓練有素的俄軍，以利其他地方完成春季進攻前的布局，並在烏國大反攻前削弱俄軍。

路透報導，波多利雅科接受義大利 媒體La Stampa專訪時解釋，「俄羅斯讓訓練有素的軍人、專業陸軍殘部和私人企業聚集在巴赫姆特。」他說：「因此我們有兩個目標：一是盡可能削減他們的可用之兵，把他們限制在幾個關鍵的艱困戰場，擾亂進攻，同時為了應對春季進攻集中我們在各處的資源。因此，如今的巴赫姆特相當舉足輕重，重要性甚至超出原先的一些關鍵任務。」

報導指，波多利雅科的言論是基輔當局本周決定繼續保衛巴赫姆特的最新訊號。莫斯科試圖在巴赫姆特取得半年多來第一個重大勝利。

普里格津11日在Telegram公開影音說，集團旗下軍隊已逼近巴赫姆特市中心。影片中，他站在一座高聳建築物的屋頂上，據稱當地就是巴赫姆特。他還指著遠處一座建築物說：「那就是市政府大樓，也就是市中心，距離我的位置1公里又200公尺遠。」與此同時，烏克蘭當局指出，俄軍砲擊烏國南部赫松市，造成3人死亡、2人受傷。