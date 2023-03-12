我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

烏軍堅守巴赫姆特 原因曝光：牽制俄精銳軍力

編譯中心／綜合11日電
烏俄兩軍持續在烏克蘭東部城市巴赫姆特激戰。（美聯社）
烏俄兩軍持續在烏克蘭東部城市巴赫姆特激戰。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津11日宣稱，集團旗下軍隊已逼近烏克蘭東部城市巴赫姆特市中心，烏克蘭總統顧問波多利雅科則表示，烏軍會堅守巴赫姆特，牽制訓練有素的俄軍，以利其他地方完成春季進攻前的布局，並在烏國大反攻前削弱俄軍。

路透報導，波多利雅科接受義大利媒體La Stampa專訪時解釋，「俄羅斯讓訓練有素的軍人、專業陸軍殘部和私人企業聚集在巴赫姆特。」他說：「因此我們有兩個目標：一是盡可能削減他們的可用之兵，把他們限制在幾個關鍵的艱困戰場，擾亂進攻，同時為了應對春季進攻集中我們在各處的資源。因此，如今的巴赫姆特相當舉足輕重，重要性甚至超出原先的一些關鍵任務。」

報導指，波多利雅科的言論是基輔當局本周決定繼續保衛巴赫姆特的最新訊號。莫斯科試圖在巴赫姆特取得半年多來第一個重大勝利。

普里格津11日在Telegram公開影音說，集團旗下軍隊已逼近巴赫姆特市中心。影片中，他站在一座高聳建築物的屋頂上，據稱當地就是巴赫姆特。他還指著遠處一座建築物說：「那就是市政府大樓，也就是市中心，距離我的位置1公里又200公尺遠。」與此同時，烏克蘭當局指出，俄軍砲擊烏國南部赫松市，造成3人死亡、2人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 義大利

上一則

土耳其甘地挑戰厄多安 分析：有望像拜登擊敗民粹總統

下一則

布拉格數千人示威反通膨 德機場將罷工…350航班取消

延伸閱讀

俄烏激戰數周 俄瓦格納傭兵團宣布「已掌控巴赫姆特東部」

俄烏激戰數周 俄瓦格納傭兵團宣布「已掌控巴赫姆特東部」
烏堅守巴赫姆特不退 分析：破壞俄精英部隊良機

烏堅守巴赫姆特不退 分析：破壞俄精英部隊良機
瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫

瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫
俄羅斯傭兵瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊

俄羅斯傭兵瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）

俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

2023-03-11 02:29

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜