我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

烏若涉北溪管線爆炸案 紐時分析：歐盟支持恐削弱

編譯中心／綜合8日電
德國北部的北溪天然氣管線設施，這條管線經波羅的海的一段，去年9月遭人炸毀，美國情資顯示可能是親烏克蘭的團體所為。（美聯社）
德國北部的北溪天然氣管線設施，這條管線經波羅的海的一段，去年9月遭人炸毀，美國情資顯示可能是親烏克蘭的團體所為。（美聯社）

紐約時報報導，美國情報官員認為去年的北溪天然氣管線爆炸案，係由親烏克蘭團體所為，但沒有證據顯示烏克蘭政府知情或指使作案。紐時分析，如果證明基輔當局與爆炸案有關，可能會削弱歐盟對烏克蘭抗俄的支持。

紐約時報報導，美國官員檢視的新情報顯示，北溪天然氣管線遭炸毀是一個支持烏克蘭的團體所為。對此，烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，烏克蘭政府沒有涉入這起破壞行動。烏克蘭總統顧問波多利雅科也透過推特表示：「烏克蘭與波羅的海的事故無關，也沒有關於『親烏克蘭破壞組織』的訊息。」

除了烏克蘭，美國也被指涉嫌炸毀北溪管線。曾揭發美軍在越戰期間暴行和入侵伊拉克計畫、榮獲普立茲獎的資深調查記者赫希，揭露北溪管線被炸是美國總統拜登批准，美國策畫，挪威協助完成。新聞曝光後，美國、挪威都矢口否認。

案發後，丹麥、瑞典德國各自展開調查，發現案發當時有45艘船關閉定位系統，頗為可疑。調查還發現爆裂物重達450公斤，而且是軍用等級。

瑞典資深檢察官林奎斯特說，他懷疑俄國自導自演的說法，因為不合理：「不過就像偵辦謀殺案一樣，不能排除任何可能性」。

德國聯邦檢方今天則表示找到涉案船舶，是由一家烏克蘭人擁有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點。「德國第一電視台」和「時代週報」也報導，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體。

不過德國國防部長佩斯托瑞斯警告，不可驟下結論，因為這也可能是要嫁禍烏克蘭的「假旗行動」。

據俄羅斯新聞社，克里姆林宮發言人培斯科夫表示：「顯然策畫這次攻擊的人想要轉移注意力，這很明顯是一項配合得宜的媒體宣傳攻勢。」他說：「這整件事不僅不尋常，還明顯是樁駭人聽聞的罪行。」他並指出，這是「媒體騙局」（media hoax campaign）的一部分。

俄羅斯表示被排除在瑞典、丹麥和德國當局進行的調查行動之外，而且這些調查未將此事歸咎於任何一個國家或行為者。

烏克蘭 德國 瑞典

上一則

中國捐21萬助烏克蘭核安 稱將繼續勸和促談

下一則

俄傭兵稱已奪巴赫姆特東部 歐盟急援烏克蘭砲彈

延伸閱讀

聲援喬治亞 澤倫斯基：加入歐盟是歐洲所有自由國家應得的

聲援喬治亞 澤倫斯基：加入歐盟是歐洲所有自由國家應得的
英媒：西方早知誰要為北溪管線被炸負責 保持沉默以保護基輔

英媒：西方早知誰要為北溪管線被炸負責 保持沉默以保護基輔
德國證實搜查疑涉北溪爆炸案船隻 籲勿遽下結論

德國證實搜查疑涉北溪爆炸案船隻 籲勿遽下結論
德國擬禁止華為參與關鍵基礎建設 中國回應了

德國擬禁止華為參與關鍵基礎建設 中國回應了

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回