烏若涉北溪管線爆炸案 紐時分析：歐盟支持恐削弱

德國北部的北溪天然氣管線設施，這條管線經波羅的海的一段，去年9月遭人炸毀，美國情資顯示可能是親烏克蘭的團體所為。（美聯社）

紐約時報報導，美國情報官員認為去年的北溪天然氣管線爆炸案，係由親烏克蘭 團體所為，但沒有證據顯示烏克蘭政府知情或指使作案。紐時分析，如果證明基輔當局與爆炸案有關，可能會削弱歐盟對烏克蘭抗俄的支持。

紐約時報報導，美國官員檢視的新情報顯示，北溪天然氣管線遭炸毀是一個支持烏克蘭的團體所為。對此，烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，烏克蘭政府沒有涉入這起破壞行動。烏克蘭總統顧問波多利雅科也透過推特表示：「烏克蘭與波羅的海的事故無關，也沒有關於『親烏克蘭破壞組織』的訊息。」

除了烏克蘭，美國也被指涉嫌炸毀北溪管線。曾揭發美軍在越戰期間暴行和入侵伊拉克計畫、榮獲普立茲獎的資深調查記者赫希，揭露北溪管線被炸是美國總統拜登批准，美國策畫，挪威協助完成。新聞曝光後，美國、挪威都矢口否認。

案發後，丹麥、瑞典 、德國 各自展開調查，發現案發當時有45艘船關閉定位系統，頗為可疑。調查還發現爆裂物重達450公斤，而且是軍用等級。

瑞典資深檢察官林奎斯特說，他懷疑俄國自導自演的說法，因為不合理：「不過就像偵辦謀殺案一樣，不能排除任何可能性」。

德國聯邦檢方今天則表示找到涉案船舶，是由一家烏克蘭人擁有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點。「德國第一電視台」和「時代週報」也報導，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體。

不過德國國防部長佩斯托瑞斯警告，不可驟下結論，因為這也可能是要嫁禍烏克蘭的「假旗行動」。

據俄羅斯新聞社，克里姆林宮發言人培斯科夫表示：「顯然策畫這次攻擊的人想要轉移注意力，這很明顯是一項配合得宜的媒體宣傳攻勢。」他說：「這整件事不僅不尋常，還明顯是樁駭人聽聞的罪行。」他並指出，這是「媒體騙局」（media hoax campaign）的一部分。

俄羅斯表示被排除在瑞典、丹麥和德國當局進行的調查行動之外，而且這些調查未將此事歸咎於任何一個國家或行為者。