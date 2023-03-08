國際婦女節 歐盟主席讚揚烏克蘭女兵

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)7日在加拿大國會表示，歐洲絕不會接受俄羅斯對其安全的威脅。（Getty Images）

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)7日在加拿大 國會表示，絕不會接受俄羅斯 對歐洲安全的威脅。她並在國際婦女節(International Women's Day)前夕讚揚烏克蘭 女兵，稱俄羅斯對烏克蘭的戰爭是一場女權戰爭。

央廣引述法新社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭超過1年後，范德賴恩此行旨在強化對烏克蘭支持。她在演說中指出，「我們永遠不會接受一個有帝國幻想的軍事強權，把戰車駛過國際邊界」。范德賴恩並補充說，擁有27個成員國的歐盟將永遠不會接受這種對歐洲安全、以及對國際社會基礎的威脅。

她呼籲對烏克蘭提供「堅定不移的軍事與經濟支援」，並在去年11月提議設立一個起訴這類罪行的專門法庭之後，再次要求讓俄羅斯「為侵略罪行付出代價」。

在3月8日的國際婦女節前夕，范德賴恩也讚揚在這場衝突前被禁止從事戰鬥任務的烏克蘭女兵，「並不在意而且仍然開始參軍」。她表示，這不只是烏克蘭的戰爭，也是人權的戰爭，是一場女權之戰。

范德賴恩並援引聯合國的指控說，「俄羅斯正在把性侵和性暴力，作為在烏克蘭的部份軍事戰略」。她指出，烏克蘭女性「正在反擊」，並指出自衝突開始以來，女性在軍中服役的人數倍增。

范德賴恩稍早在訪問一處加拿大軍事基地時，和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)承諾，將對電網屢遭攻擊的烏克蘭提供發電機。杜魯道也宣布，將把加拿大在波蘭培訓烏克蘭戰鬥工兵的任務延至10月，並安排醫療培訓人員。

范德賴恩在結束對加拿大的訪問後將前往美國，並在10日和美國總統拜登會面。