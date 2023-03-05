我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

德總理蕭茲：若中對俄運交武器 將有「後果」

中央社柏林5日綜合外電報導
德國總理蕭茲。(路透)
德國總理蕭茲。(路透)

德國總理蕭茲表示，如果中國為俄羅斯在烏克蘭的戰爭而對莫斯科提供武器，這將會有「後果」。不過他同時表示，對於北京將會避免這麼做相對樂觀。

蕭茲（Olaf Scholz）兩天前在華府與拜登總統會談。他接受有線電視新聞網（CNN）訪談的內容今天播出，他作以上表示。

美國官員最近已就中國可能不再只是旁觀，而將開始對俄羅斯提供武器彈藥一事提出警告。蕭茲訪華府行前則已敦促北京不但不要對莫斯科提供武器，更應該運用影響力催促莫斯科從烏克蘭撤軍。

美聯社報導，蕭茲在訪談中被問到是否能夠想像，一旦中國援助俄羅斯而對北京實施制裁，他回答：「我認為那將會有後果，但是現在這階段我們還在表明這不該發生。我們在這件事情上的要求將會獲得成效，我對此相對樂觀。但是我們必須緊盯著，我們會非常、非常謹慎。」

他沒有針對將有什麼後果詳述。德國是歐洲第一大經濟體，中國近年來一直是它的最大貿易夥伴。

返回德國的蕭茲今天於內閣會見歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）後被問到，是否接獲美國提供有關中國考慮運交武器的證據，以及若中國幫助俄羅斯，是否支持對北京制裁。

蕭茲表示：「我們都同意，一定不能夠運送武器，中國政府也已經表示不會運送任何武器。這就是我們的要求，我們正密切注意著。」

范德賴恩表示：「我們目前還沒有證據，但是我們必須每天緊盯。」

她表示，歐盟會否制裁中國「是假設性問題，只有等到真的發生了才能夠回答」。

蕭茲 北京 俄羅斯

上一則

ChatGPT挑戰印度最難考試失敗 100題中只答對54題

下一則

希臘火車對撞至少57死 值班站長出庭遭羈押候審

延伸閱讀

蕭茲訪白宮 美、德領袖會面 聚焦俄烏戰事

蕭茲訪白宮 美、德領袖會面 聚焦俄烏戰事
北愛爾蘭貿易規則調整 英相：英貨物更順利入北愛

北愛爾蘭貿易規則調整 英相：英貨物更順利入北愛
蕭茲訪印度促在俄烏戰「選邊」 莫迪：願居中調停

蕭茲訪印度促在俄烏戰「選邊」 莫迪：願居中調停
脫歐北愛協議調整 歐盟執委會主席和英相將會商

脫歐北愛協議調整 歐盟執委會主席和英相將會商

熱門新聞

英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
一名台灣男子和友人赴柬埔寨在金邊狂歡，一群人喝掉10瓶洋酒後各自回家，隔天早上該名男子被發現死於公寓。圖為柬埔寨首都金邊鑽石島附近建築群。（中新社）

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

2023-03-02 09:53

超人氣

更多 >
62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時
中駐美使館增加簽證申請預約名額 1條件者需重新申請

中駐美使館增加簽證申請預約名額 1條件者需重新申請
全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠